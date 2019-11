Grillo: 'Il capo del M5S è Di Maio, non rompete'

«E' un momento magico. Noi non possiamo continuare a fare dei Facebook in cui si dice questo qua non va bene. Adesso le cose devono essere chiare, il capo politico è lui, quindi non rompete i coglioni perchè sennò ci rimettiamo tutti». Lo afferma Beppe Grillo in un video con Luigi Di Maio pubblicato su Fb.

«Con il nostro Beppe, la nostra anima! Guardiamo al futuro. Viva il M5S», è il titolo che Di Maio sceglie per lanciare il video in cui Grillo lo blinda dagli attacchi assicurando, allo stesso tempo, che sarà più presente. Un video di 4 minuti, girato nel'hotel Forum prima che Di Maio andasse via e in cui è soprattutto il Garante del Movimento a parlare.

«Noi dobbiamo sempre avere un pensiero mondiale, non possiamo pensare di essere gli stessi, con un manager e un pazzo sul palco...», spiega Grillo e, Di Maio lo interrompe: «c'è una grande nostalgia del passato....». Ma Grillo a quel punto incalza: «certo, ma è sbagliato, io sono euforico. C'è da riprogettare, ma cosa c'è di meglio che riprogettare l’economia, l'energia?. Gli indiani fanno città di 7 milioni di abitanti e le smontano dopo 55 giorni...».

E Grillo, in un passaggio del video, si sofferma sui progetti da poter fare con la sinistra. A quel punto Di Maio interviene: «ci vuole anche un pò di coraggio per correre...». «Tu ce l’hai il coraggio, ce l’hai», replica Grillo.

«Avete scelto questa votazione, in Emilia-Romagna ci andiamo per beneficenza. Come dai un euro a uno» per beneficenza, «non puoi dare un piccolo voto anche a noi per beneficenza? Così magari facciamo da tramite tra una destra un pò pericolosetta e una sinistra che si deve formare anche lì».