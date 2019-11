Scoppia il caso Open, Renzi all'attacco dei pm

Renzi va all’attacco sul caso Open: "Quello che è accaduto costituisce un vulnus clamoroso nella vita democratica del Paese. Chi non reagisce accetta che si metta in discussione il principio della separazione dei poteri. E lascia che siano i magistrati a decidere che cosa sia un partito e cosa no". Dure repliche del Csm e del ministro Bonafede a difesa dei magistrati. Proseguono intanto le perquisizioni della Guardia di Finanza disposte dalla procura di Firenze nei confronti dei finanziatori della fondazione nata per sostenere le iniziative dell’ex premier e che per i pm sarebbe stata "articolazione di partito". Carrai: "Ho sempre agito nella legge".

GUALTIERI FA MURO SUL MES, BAGARRE IN AULA ALLA CAMERA

"MINACCIA L’ITALIA? COMICO". LEGA E FDI CHIAMANO CONTE

Che la modifica alle linee di credito precauzionali introdotta dalla riforma del Mes "attenti alla stabilità finanziaria dell’Italia, lo trovo comico", dice il ministro Gualtieri. Le preoccupazioni, venute dalla Lega ma anche dal M5S, sono "del tutto infondate". Come falso è che tolga poteri alla Commissione Ue. In più, il "backstop" raddoppia i fondi disponibili per salvare le banche: è dunque "un successo per l’Italia". Sulle parole del ministro scoppia la bagarre in Aula alla Camera con l'opposizione di Lega e Fdi che chiama in causa Conte: "O li portiamo in Tribunale". Fico sospende la seduta. Intanto, sarà ridisegnata la plastic tax, con un taglia del gettito del 70%.

VIA LIBERA DI STRASBURGO, NASCE LA NUOVA UE DI VON DER LEYEN

LA COMMISSIONE INCASSA PIU' VOTI DI JUNCKER, I 5STELLE DIVISI

Via libera dal Parlamento europeo alla Commissione von der Leyen: 461 sì, 157 no, 89 gli astenuti 89. Un risultato migliore di quello ottenuto da Juncker che nel 2014 ebbe 423 sì e 203 no. Diviso al voto il M5s: 10 eurodeputati pentastellati hanno appoggiato il nuovo esecutivo comunitario, 2 hanno votato contro e 2 si sono astenuti. "Mi sento onorata da questa maggioranza travolgente", ha detto la presidente eletta che ha chiesto il sostegno dell’aula per dare "un nuovo inizio all’Europa".

NUOVA FORTE SCOSSA IN ALBANIA, SALE IL BILANCIO DEI MORTI

SI SCAVA ANCORA TRA LE MACERIE, IL PREMIER RINGRAZIA L’ITALIA

Trema ancora la terra in Albania. Una nuova forte scossa di 5.6 si è registrata a 40 chilometri da Tirana. Intanto, è salito ad almeno 27, tra i quali 3 bambini e 9 donne, il bilancio delle vittime. Almeno 12 corpi tratti dalle macerie in varie zone di Durazzo, 13 a Thumana. 600 i feriti, una quindicina i dispersi. "Voglio ringraziare il popolo italiano e le sue istituzioni per il grande contributo in questa tragedia", ha detto il presidente della Repubblica albanese Meta. Vigili del fuoco italiani scavano fra le macerie di una palazzina a Durazzo, alla ricerca di 6 dispersi fra cui 3 bimbi.

MITTAL, BASI PER TRATTARE. PRODUZIONE FINO AL 20 DICEMBRE

ALITALIA, GOVERNO STUDIA SOLUZIONI ALTERNATIVE AL MERCATO

"Ci sono le basi per una trattativa che possa arrivare ad un accordo", annunciano i legali dei commissari dell’ex Ilva e di ArcelorMittal. L’udienza della causa civile è stata rinviata perciò al 20 dicembre a Milano "in funzione della trattativa da svolgersi sulla base delle intese e degli impegni assunti", scrive il presidente del Tribunale. L’Ad di Mittal Morselli avrebbe infatti garantito la continuità produttiva in pendenza di giudizio fino al 20 dicembre. Per Alitalia "non c'è una soluzione di mercato al momento, dobbiamo capire come crearla o come fare azioni che ci portino a trovare soluzioni diverse", ha confermato il ministro dello Sviluppo Patuanelli.

PROROGATA L’ALLERTA ROSSA PER LA PIENA DEL PO IN EMILIA

MALTEMPO IN PIEMONTE E LIGURIA, FORTI NEVICATE IN VALTELLINA

Prorogata anche per tutta la giornata di domani l’allerta rossa per il passaggio della piena del Po in Emilia. Una perturbazione è passata oggi sul Piemonte senza creare nuove criticità. Restano però ancora isolate 330 persone, mentre gli abitanti non rientrati nelle loro case sono 581. Un nubifragio si è abbattuto su Genova, dove è in atto una allerta arancione. Il maltempo ha ripreso a investire anche Valtellina e Valchiavenna, dove si registrano forti nevicate a quote superiori ai 1600 metri. Rischio valanghe al Sempione, il valico resta chiuso.

FS VINCE LA GARA PER L’ALTA VELOCITA' IN SPAGNA

E’ IL PRIMO OPERATORE PRIVATO NEL MERCATO IBERICO

Trenitalia vince la gara per gestire alcune tratte dell’Alta Velocità in Spagna: Madrid-Barcellona, Madrid-Valencia/Alicante e Madrid-Malaga/Siviglia. La scelta è caduta sul consorzio Ilsa, composto dalla società di Fs con Air Nostrum. Trenitalia è il primo operatore privato ad accedere nel mercato iberico. L'inizio del servizio commerciale da gennaio 2022 per 10 anni.

GIGANTI DEL WEB, NANI COL FISCO. SOLO 64 MILIONI DI TASSE

PER IL RAPPORTO DI MEDIOBANCA ELUSI IN ITALIA 74 MILIARDI

Giganti del web, ma nani con il fisco. Almeno in Italia. Secondo l'analisi di R&SMediobanca sui colossi del websoft, il fisco ha incassato solo 64 milioni di euro da 15 gruppi con filiali in Italia, che pure continuano a macinare profitti stellari e a vedere crescere i propri ricavi a doppia cifra. Nel 2018, Microsoft ha versato 16,5 milioni, Amazon 6, Google 4,7, Oracle 3,2, Facebook 1,7, Uber 153mila euro e Alibaba 20mila euro. Il conto sale a 76 milioni se si includono i 12,5 di tasse pagati da Apple, non inclusa nel campione. in tutto sarebbero 74 i miliardi di euro di elusione.