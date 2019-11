Il Mes agita la politica. Tra Salvini e Conte volano gli stracci

Il premier Conte andrà alla Camera lunedì alle 13 per una informativa sulla vicenda del Mes, le misure europee salva-Stati. "Spazzerò via mezze ricostruzioni, menzogne, mistificazioni", dice dal Ghana Conte. Salvini lo attacca, parlando di "un attentato ai danni degli italiani" e chiede al capo dello Stato un incontro e di far valere la Costituzione. Il segretario del Pd Zingaretti controbatte all’ex vicepremier: "Quando era al governo, ha condiviso e approvato la riforma del fondo Salvastati. Ora diffonde teorie false per danneggiare l’Italia".

M5S IN PRESSING SULLE CONVENZIONI. GRILLO: E’ ORA DI CAMBIARE

PATUANELLI: SI' A NAZIONALIZZARE ALITALIA. COMMISSARI AL MISE

Si fa più serrato il pressing del M5s sulla revoca delle convenzioni autostradali ad Aspi. A spingere sull'acceleratore è un tweet di Beppe Grillo che racconta la sua "Autostrade story": "E' la storia della concessione autostradale ottenuta dai #Benetton più di 20 anni fa. Una concessione a condizioni di favore senza eguali. E’ tempo di cambiare". Di Maio gli fa eco: "Sulla revoca della concessione non faremo un passo indietro. Tutto il M5S è determinato in questa battaglia". Slitta intanto a domani la riapertura della A6 dopo il crollo del viadotto. Patuanelli apre alla nazionalizzazione di Alitalia e riceve i commissari al Mise.

"PRONTI AL PARTITO NAZISTA", INDAGATI 19 SEGUACI DI HITLER

DONNE AL VERTICE. RECLUTAVANO SOLDATI E PREPARAVANO ARSENALE

Erano pronti a costituire il "Partito Nazionalsocialista Italiano dei Lavoratori", stavano organizzando un arsenale e dicevano di voler sfornare "soldati pronti a tutto". I programmi del gruppo di estrema destra sono stati scoperti e neutralizzati da indagini della Digos di Enna e del Servizio Antiterrorismo Interno che hanno portato a 19 perquisizioni in tutta Italia nei confronti di altrettanti estremisti, indagati per costituzione e partecipazione ad associazione eversiva ed istigazione a delinquere. Ai vertici c'era una donna che si definiva "sergente di Hitler", ma anche un ex pentito della 'Ndrangheta.

INONDAVANO ROMA DI DROGA, DIABOLIK A CAPO DELLA BANDA

ARRESTATI 51 TRAFFICANTI. PICCHIATORI PER ESIGERE CREDITI

Fabrizio Piscitelli, il capo ultras della Lazio conosciuto col nome di battaglia di "Diabolik" e ucciso lo scorso 7 agosto a Roma, capo di un’organizzazione criminale capace di inondare la capitale di droga. Della banda, strutturata su vari livelli e che aveva nel narcotraffico su larga scala il proprio core business, faceva parte anche una batteria di picchiatori, utilizzata per recuperare i soldi da chi non pagava. E’ quanto ha scoperto un’indagine della Guardia di Finanza, coordinata dalla procura di Roma, che ha portato a 51 arresti tra Lazio, Calabria e Sicilia.

RENZI AL CONTRATTACCO SU OPEN, "ORA DENUNCIO TUTTI"

"DAI PM UN AVVERTIMENTO". INDAGINE SEPARATA SULLA CASA

Matteo Renzi passa al contrattacco e presenta tre denunce dopo l'apertura dell’inchiesta sulla fondazione Open. Una riguarda il direttore del Fatto Quotidiano Marco Travaglio; le altre sono "per rivelazione di segreto bancario o istruttorio alla luce degli articoli della Verità e dell’Espresso". L’ex premier parla dell’inchiesta come un "vulnus alla vita democratica del Paese" e spiega: "Il messaggio dei Pm alle aziende è: 'Non finanziate Italia Viva' se non volete passare guai". La Procura di Firenze ha aperto intanto un fascicolo separato sull'acquisto della casa di Renzi, senza ipotesi di reato. E l’Espresso intanto pubblica una seconda puntata dell’inchiesta: "Oltre alla casa c'è altro, l’imprenditore Librandi versò 800mila euro".

MORI' PER FUGGIRE AD UNO STUPRO, PRESCRITTA L’ACCUSA

MARTINA ROSSI CADDE DA UN BALCONE A PALMA DI MAIORCA

E' estinta, per prescrizione, l’accusa di morte come conseguenza di un altro delitto al processo d’appello per il decesso di Martina Rossi, studentessa genovese di vent'anni che precipitò dal balcone di una camera di albergo a Palma di Maiorca il 3 agosto 2011. E’ quanto emerso all’apertura del processo d’appello a Luca Vanneschi e Alessandro Albertoni, condannati in primo grado per la morte della ragazza che secondo l’accusa cercava di fuggire da un loro tentativo di violenza sessuale.

PARLA IN AULA ALLA CAMERA PER CHIEDERE LA MANO ALLA COMPAGNA

IL LEGHISTA DI MURO MOSTRA L’ANELLO: "ELISA MI VUOI SPOSARE?"

"Elisa mi vuoi sposare?": è la singolare proposta di matrimonio, fatta dal deputato leghista Flavio Di Muro alla sua compagna, durante un dibattito alla Camera. Mentre era in corso la votazione sul decreto legge sul terremoto, Di Muro ha chiesto la parola ed ha pubblicamente chiesto la mano della compagna Elisa, presente in tribuna. Ha anche mostrato l’anello di fidanzamento, ottenendo applausi, ma anche il rimprovero del presidente Fico.

SCOPERTO NELLA VIA LATTEA UN BUCO NERO GRANDE COME 70 SOLI

ACCORDO CON L’ESA, PRESTO UN NUOVO VOLO PER ASTROSAMANTHA

Un buco nero "impossibile", con una massa 70 volte superiore a quella del Sole, è stato scoperto a 15.000 anni luce dalla Terra. Il risultato si deve ad una ricerca internazionale coordinata dall’Accademia Cinese delle Scienze, alla quale ha partecipato l’Italiano Mario Lattanzi. La massa di questo "mostro cosmico" è superiore di 4 o 5 volte a quella considerata limite per un buco nero di questo tipo. Il sottosegretario Fraccaro annuncia la firma di un impegno fra Italia ed Esa per un nuovo volo spaziale per Samantha Cristoforetti.