Tasse, governo verso l'intesa. Renzi agito lo spettro del voto

Vertice fiume a Palazzo Chigi sulla manovra. Il ministro D’Incà annuncia l’intesa, ma prosegue il braccio di ferro Dem-Iv sulle risorse. In ballo 400 milioni, il Pd chiede più fondi per sul taglio del cuneo. Cambiano plastic e sugar tax, ma i renziani vogliono cancellarle del tutto. Si tratta sul calo delle imposte e su un possibile rinvio delle misure. M5S chiede fondi per i Vigili del Fuoco. Per il via libera alla Legge di Bilancio sarà corsa contro il tempo, l’ipotesi di due sole letture alla Camera e al Senato. A Montecitorio, intanto, primo via libera al decreto fiscale su cui il governo ieri aveva incassato la fiducia: 248 sì e 87 no, il testo passa a Palazzo Madama.

MERKEL PER LA PRIMA VOLTA AD AUSCHWITZ, "VERGOGNA PROFONDA"

LA CANCELLIERA PROMETTE TOLLERANZA ZERO PER L’ANTISEMITISMO

"Quello che è successo qui non si può capire con la comprensione umana. Provo una vergogna profonda", ha detto Angela Merkel, nella sua prima visita al campo di concentramento di Auschwitz da cancelliera dopo 14 anni alla guida della Germania. La leader della Cdu cita Primo Levi: "E' successo. Dunque può succedere di nuovo. Per questo non dobbiamo chiudere gli occhi e le orecchie, se le persone vengono insultate, umiliate o marginalizzate. Dobbiamo contrastare chi alimenta odio e pregiudizi contro persone di altre religioni, o di altre provenienze. Non dobbiamo mai dimenticare".

ITALIANI SFIDUCIATI E ANSIOSI, LA META' VUOLE L’UOMO FORTE

RAPPORTO CENSIS, PRIMO E ULTIMO SGUARDO VA ALLO SMARTPHONE

La crisi economica lascia le sue cicatrici sugli italiani impoveriti, dominati dall’incertezza sul futuro, presi dall’ansia e dalla sfiducia, sfociate in 'crescenti pulsioni antidemocratiche. Il 48% crede che la soluzione a tutti i mali passi per 'l'uomo forte al potere, che non debba preoccuparsi né del Parlamento né delle elezionì. L’allarme viene dal Censis nell’ultimo Rapporto sulla situazione sociale del Paese. Intanto, la metà degli italiani controlla lo smartphone come primo gesto al mattino o l’ultimo prima di andare a dormire.

"SCELGO ITALIANO", SALVINI CONTRO LA NUTELLA. E’ POLEMICA

IL LEADER LEGHISTA E LE NOCCIOLE TURCHE, BUFERA SUI SOCIAL

Scoppia un caso sull'attacco di Salvini alla Nutella in nome dell’italianità e con l’accusa di contenere "nocciole turche". "Ferrero usi ingredienti italiani", dice il leader della Lega nella polemica che balza in cime ai trend sui social. "Un attacco all’Ue non alla Nutella", lo difende il presidente del Piemonte Cirio, aggiungendo tuttavia che "Ferrero consuma il 40% delle nocciole del mondo. sarebbe difficile usare solo quelle italiane". 'Mette a rischio i lavoratorì, attacca il Pd. "E' alla frutta, anczi al dolce", ironizza Buffagni del M5S.

ESCLUSIONE DELL’ASPI DAL PONTE MORANDI, DECIDERA' LA CONSULTA

"IL DECRETO PER GENOVA E’ BASATO SU COLPE ANCORA NON PROVATE"

Il Tar della Liguria rinvia alla Consulta il quesito di Autostrade contro il decreto Genova che l’ha estromessa dalla demolizione e ricostruzione di ponte Morandi. Nell’attesa sospende il giudizio sul ricorso. I giudici rilevano profili di incostituzionalità, osservando che emerge un diritto in capo ad Autostrade ad adempiere a quanto previsto dalla concessione. Il decreto, infatti, secondo il Tar è basato su "una responsabilità di Aspi meramente potenziale, perché non accertata, nemmeno in via latamente indiziaria".

ALITALIA CHIEDE LA PROROGA DI 3 MESI DELLA CIGS PER 1.180

NO AL PIANO ESUBERI MITTAL. MINISTRO BOCCIA, "NEANCHE UNO"

Alitalia ha aperto una nuova procedura per estendere di altri tre mesi la cassa integrazione straordinaria che scadrà il 31 dicembre per complessivi 1.180 dipendenti. La richiesta sarà oggetto di trattativa con i sindacati. Il ministro Patuanelli ha incontrato i commissari straordinari. Il ministro degli Affari regionali Boccia ribadisce il no del governo al piano Mittal: "Quando il mercato fallisce tocca allo Stato. Fino all’ultimo cercheremo la mediazione, perché non esiste per nulla al mondo accettare non 4700 esuberi, ma nemmeno uno solo".

STRAGE IN DISCOTECA, CHIESTO IL GIUDIZIO IMMEDIATO PER 6

NELLA CALCA DI CORINALDO CI FURONO SEI MORTI E 200 FERITI

La Procura della Repubblica di Ancona ha depositato al gip la richiesta di giudizio immediato per sei persone, arrestate il 2 agosto nell’ambito dell’inchiesta sulla strage della discoteca Lanterna azzurra di Corinaldo, in cui morirono cinque adolescenti e una giovane madre, e circa 200 persone rimasero ferite. Si tratta della cosiddetta 'banda dello spray', giovani tra i 19 e i 22 anni, del Modenese, che in varie località italiane hanno usato spray urticante in discoteche e locali per rubare catenine e monili.

MORTO A GENOVA L’EX MAGISTRATO MARIO SOSSI

VENNE SEQUESTRATO DALLE BR PER OLTRE UN MESE

E' morto a Genova a 87 anni l’ex magistrato Mario Sossi. Pm nel processo al Gruppo XXII Ottobre, nell’aprile del 1974 fu rapito dalle Brigate Rosse appena sceso dall’autobus. Poi, fu "processato" dai terroristi, che decisero di ucciderlo, ma ne venne chiesta la liberazione in cambio del rilascio di 8 componenti del gruppo XXII Ottobre. Il procuratore di Genova Francesco Coco si rifiutò di controfirmare l’ordinanza ricorrendo in Cassazione. Il 23 maggio Sossi fu liberato. Due anni dopo Coco fu assassinato dalle Br.