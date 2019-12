Intesa sulla manovra, ma la sfida Pd-renziani continua

L'intesa sulla manovra raggiunta nel vertice fiume di Palazzo Chigi non compatta ancora la maggioranza. Va avanti la sfida Pd-renziani sulle tasse. Il M5S resta alle prese con i dissensi interni su Di Maio e si presenta diviso al voto di mercoledì sul Mes. Prosegue anche il braccio di ferro sulla prescrizione. Nella Legge di Bilancio sarà "travasato" il decreto Alitalia, grazie a uno degli emendamenti dei relatori al voto da lunedì in commissione Bilancio al Senato. Al Tesoro si lavora sulle coperture ancora non definite.

TOSCA APRE LA STAGIONE DELLA SCALA, OVAZIONE PER MATTARELLA

LA PRIMA FRA IL #METOO E IL CINQUANTESIMO DI PIAZZA FONTANA

Tosca apre la stagione della Scala. La prima è preceduta da un applauso di quattro minuti di tutto il teatro per il presidente della Repubblica Mattarella. E’ la prima volta che l’opera di Puccini viene messa in scena il 7 dicembre. In platea, per l'opera con i riferimenti al #MeToo e nel cinquantesimo anniversario di Piazza Fontana, anche Patti Smith, Carla Fracci, l'etoile Svetlana Zhakarova, Dolce e Gabbana. Fuori piazza blindata, con le strade transennate.

SCONTRO FILOBUS-CAMION DEI RIFIUTI A MILANO, DONNA IN COMA

DIVERSI I FERITI, ALL’ORIGINE FORSE UNA MANCATA PRECEDENZA

Sarebbe il mancato rispetto di una precedenza l’origine dello scontro tra un filobus di linea dell’Atm e un mezzo per la raccolta rifiuti dell’Amsa che ha causato 12 feriti a Milano. Una donna è in coma. La Polizia locale sentirà i conducenti che, però, sono in ospedale. L’impatto con il mezzo della nettezza urbana è stato così forte che il filobus è stato sbalzato dalla corsia preferenziale su quella normale. Polemiche sui trasporti della città.

ALLARME ONU, SENZA PACE IN LIBIA RISCHIO ONDATA DI MIGRANTI

SALAME' DENUNCIA: "DIVISIONI OSTACOLANO IL CESSATE IL FUOCO"

L'alternativa a una Libia di pace e prosperità "è orribile" e se non cesserà il conflitto si rischia "un bagno di sangue a Tripoli, un’ondata di migranti che ricadrà in tutti i Paesi vicinI". E’ l’allarme lanciato dall’inviato speciale dell’Onu per la Libia, Ghassan Salamè, ai Med Dialogues a Roma. "Lo scenario libico vede l’Italia in prima linea a sostegno dell’Onu anche nell’organizzazione della prossima conferenza di Berlino", ha detto il premier Conte.

PASCALE SARA' IN PIAZZA CON LE SARDINE A ROMA. "BENVENUTA"

BONACCINI APRE LA CAMPAGNA A BOLOGNA, SALVINI LO INCALZA

Seimila a Cagliari per la prima in Sardegna, 2mila a Lucca, 800 a Carrara, flash mob a Brescia. Il movimento delle Sardine continua il suo giro d’Italia, con l’adesione annunciata da Francesca Pascale, fidanzata di Silvio Berlusconi, per la manifestazione di Roma il 14 dicembre. Bonaccini, intanto, apre la campagna elettorale per l’Emilia-Romagna in piazza Maggiore a Bologna, invocando il voto disgiunto dei Cinque Stelle. Salvini lo incalza nella sfida per la guida della Regione.

POCHI ASILI, I GENITORI SI LICENZIANO PER STARE CON I FIGLI

UECOOP, NEL 2018 SCELTA OBBLIGATA PER OLTRE 49MILA MAMME-PAPA'

In Italia un genitore su tre che si licenzia lo fa per incompatibilità fra gli impegni di lavoro e le esigenze di cura dei figli. Emerge da un’analisi dell’Unione europea cooperative. Ritmi quotidiani, impegni, poco tempo extralavorativo e incertezza sul futuro allargano l’area dei bisogni delle famiglie. Oltre 49mila papà e mamme nel 2018 hanno deciso di dare le dimissioni per l’assenza di parenti di supporto (27%) per l’elevata incidenza dei costi di assistenza al neonato fra asilo nido e baby sitter o per il mancato accoglimento dei figli al nido.

CHIEDE L’USO DEL TASSAMETRO, AGGREDITO DAL TASSISTA

IL CASO A FIUMICINO, PER IL CLIENTE NASO FRATTURATO

Un passeggero italiano appena sbarcato da Madrid, che aveva chiesto ad un tassista regolare in servizio all’aeroporto di Fiumicino l’applicazione del tassametro per la corsa dallo scalo alla Capitale, è stato aggredito dallo stesso tassista e colpito con un pugno in pieno volto, che gli ha causato la frattura del setto nasale. Il tassista, denunciato per lesioni per futili motivi, è stato individuato in poco tempo dalla polizia, che si è avvalsa delle immagini riprese dalle telecamere nell’area esterna Arrivi del terminal 3.



DOPPIA RIMONTA DELL’ATALANTA, IL VERONA BATTUTO 3-2

DI CARMINE DOPPIETTA, POI MALINOSKI, MURIEL, DJIMSITI

Doppia rimonta vincente per l’Atalanta sul Verona nel primo anticipo di A del sabato. Due volte sotto per la doppietta di Di Carmine, gli uomini di Gasperini hanno risposto prima con Malinoski e poi con Muriel su rigore. Il vantaggio nel finale con Djimsiti.