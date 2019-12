Tensione nel M5S: il governo rischia sul Mes?

Tensione nel M5S sul fondo salva-Stati Ue. Mercoledì il voto alla Camera e al Senato dopo le comunicazioni del premier Conte sul Mes. Salvini tenta i Cinque Stelle dissidenti. "Se il governo va in crisi è perché litigano su tutto. Io non li vado a cercare. Ma ci sono tanti eletti ed elettori del Movimento che sono coerenti e non vogliono il Mes", dice. Attacca la campagna della Lega come "terroristica" il ministro dell’Economia Gualtieri. "Mi auguro una risoluzione positiva che raccolga il sostegno delle forze responsabili, anche non della maggioranza", aggiunge.

MANOVRA, IPOTESI SGRAVI AL 100% PER CHI ASSUME DALL’ILVA

GUALTIERI, "UN MIRACOLO". DIETROFRONT SULL'EMENDAMENTO IMU

Un fondo straordinario da 50 milioni per i lavoratori ex Ilva in amministrazione straordinaria e sgravi fino al 100% per tre anni per chi assume lavoratori in esubero del polo siderurgico. Sono alcune delle misure allo studio del governo per il "Cantiere Taranto". Andranno nella legge di Bilancio o in un decreto ad hoc. Il Mise, intanto, smentisce le indiscrezioni su un’offerta di un miliardo da parte di Mittal per lasciare Taranto. Sulla manovra il ministro Gualtieri dice: "Abbiamo pagato il conto del Papeete, fatto un miracolo". Marcia indietro sulla stretta alla "false prime case".

LE ORFANE DI FEMMINICIDIO NON DOVRANNO RISARCIRE L’INPS

LA DECISIONE DOPO L’INTERVENTO DEL QUIRINALE SUL GOVERNO

L'Inps non darà seguito alla richiesta rivolta a due ragazzine divenute orfane nel 2013, dopo che il padre ha ucciso la madre e si è suicidato, di risarcire i 124mila euro dovuti all’uomo ferito durante la tragedia. L’annuncio del presidente Tridico dopo che sulla vicenda è intervenuto il presidente della Repubblica Mattarella, chiamando la ministra del Lavoro Catalfo. "La lettera con la richiesta di risarcimento è un atto dovuto, ma l’Inps ha già contattato i familiari avvisandoli che non ci sarà alcun atto esecutivo", ha detto Tridico.

SCONTRO FILOBUS-CAMION DEI RIFIUTI, MORTA LA DONNA IN COMA

IL MEZZO DELL’ATM NON AVREBBE RISPETTATO IL SEMAFORO ROSSO

E' morta la donna che era in coma dopo lo scontro a Milano tra un filobus dell’Atm e un camion per la raccolta rifiuti dell’Amsa in cui sono rimaste ferite altre 11 persone. Dalle indagini emerge che sarebbe stato il filobus dell’Atm a non rispettare il semaforo rosso e a causare l’incidente. L’azienda fa sapere che ha aperto un’indagine interna ed è pronta a prendere "tutti gli opportuni provvedimenti".

ULTIMA DOMENICA PRIMA DEL VOTO IN GB, BORIS SI GIOCA TUTTO

"LABOUR IN RIMONTA, DUBBI SULLA MAGGIORANZA ASSOLUTA TORY"

Ultima domenica prima del voto in Gran Bretagna che segnerà anche il futuro dell’Europa. Un sondaggio indica il Labour in rimonta e mette in dubbio la maggioranza assoluta Tory, ma il premier Johnson non si impegna a dimettersi in questo caso, come invece aveva annunciato. "Sono concentrato su questi 5 giorni di campagna perché credo sia ciò che la gente si aspetti. Il tempo è breve, serve un messaggio di speranza e ottimismo", dice.

MONITO DI TRUMP, "KIM DEVE DENUCLEARIZZARE COME PROMESSO"

"HA TUTTO DA PERDERE SE SI DIMOSTRA OSTILE A ME E AGLI USA"

Duro monito di Trump al leader nordcoreano Kim. "E' troppo intelligente e ha tutto da perdere se agisce in modo ostile", scrive su Twitter. "Ha firmato un forte accordo sulla denuclearizzazione con me a Singapore. Non vuole annullare la sua relazione speciale con il presidente degli Usa o interferire con le elezioni presidenziali di novembre".

ADDIO A PIERO TERRACINA, SOPRAVVISSE ALL’ORRORE DI AUSCHWITZ

IL CORDOGLIO DI MATTARELLA. SEGRE, "ADESSO MI SENTO PIÙ SOLA'

E' morto a Roma a 91 anni Piero Terracina, uno degli ultimi sopravvissuti al campo di sterminio nazista di Auschwitz. Aveva solo 15 anni quando fu portato a Regina Coeli con la famiglia, poi nel campo di Fossoli, vicino Modena, infine ad Auschwitz. Il presidente della Repubblica Mattarella lo ricorda come "testimone instancabile della memoria della Shoah". Il premier Conte sottolinea che la sua testimonianza deve essere patrimonio per i giovani. "Mi sento ancora più sola", dice Liliana Segre.

TRIONFO VOLLEY, A CONEGLIANO E LUBE IL MONDIALE PER CLUB

EUROPEI IN VASCA CORTA, QUADARELLA ORO ANCHE NEI 400 STILE

Trionfo del volley azzurro nel mondiale per club. Vincono le ragazze dell’Imoco Volley Conegliano, in finale contro l'Eczacibasi Istanbul 3-1, quarta la Igor Gorgonzola Novara. Successo anche negli uomini per la Lube Civitanova sui brasiliani del Sada Cruzeiro ancora per 3-1. Nel nuoto, agli europei in vasca corta di Glasgow, Simona Quadarella è regina anche dei 400 stile libero, dopo l’oro conquistato negli 800.

CAGLIARI 2-2 COL SASSUOLO, VINCONO TORO E BRESCIA

PARI CON DOPPIA RIMONTA PER IL LECCE CON IL GENOA

Frena il Cagliari a Sassuolo, 2-2 in rimonta con gol di Berardi (che ha anche sbagliato un rigore sul 2-1), Djuricic, Joao Pedro e Ragatzu al 90'. Pari con doppia rimonta anche per il Lecca con il Genoa al Via del Mare: reti di Pandev e Criscito su rigore, pareggio ad opera di Falco e Tabanelli. Vincono il Torino 2-1 sulla Fiorentina di Montella sempre più nei guai (Zazza, Ansaldi e Cecres) e il Brescia a Ferrara contro la Spal con gol di Balotelli al rientro con la gestione Corini.