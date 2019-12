Mes, Conte alla prova del Senato: voci di transfughi dal M5S

Dopo il sì della Camera alla risoluzione sul fondo salva-Stati, il presidente del Consiglio Conte si è spostato a Palazzo Madama per riferire al Senato. E sono insistenti le voci secondo le quali tre o forse cinque senatori M5S sarebbero pronti a lasciare il partito e passare probabilmente alla Lega. Al momento del voto finale a Montecitorio stamane tra i pentastellati si erano registrati 14 non votanti. Dodici erano assenze giustificate e riferite in anticipo, hanno spiegato in una nota congiunta i tre delegati D’Aula del MoVimento 5 Stelle alla Camera.

MITTAL, COL FERMO DELL’ALTOFORNO 3500 IN CASSA INTEGRAZIONE

MA I SINDACATI RIGETTANO LA COMUNICAZIONE DELL’AZIENDA

"L'azienda ha informato le organizzazioni sindacali che, in seguito al rigetto dell’istanza avanzata dai Commissari dell’Ilva in amministrazione straordinaria di proroga allo spegnimento di Afo2, a breve invieranno alle stesse l’avvio della procedura di cassa integrazione straordinaria per 3.500 unità". Lo ha annunciato la Fim Cisl Taranto-Brindisi. I sindacati rigettano la comunicazione dell’azienda sull'avvio della cassa integrazione straordinaria dopo la decisione del giudice che ha confermato l’avvio delle procedure di spegnimento dell’Afo2 dal 13 dicembre.

MARTA CARTABIA E’ LA PRIMA DONNA PRESIDENTE DELLA CONSULTA

ELETTA ALL’UNANIMITA'. 'SI E’ ROTTO IL SOFFITTO DI CRISTALLO'

Per la prima volta una donna arriva al vertice della Corte costituzionale. Eletta all’unanimità Marta Cartabia, anche se il suo mandato sarà breve, 9 mesi appena. Scadrà il 13 settembre del 2020, visto che è stata nominata alla Consulta il 13 settembre del 2011 da Giorgio Napolitano e l’ufficio di giudice costituzionale non può durare più di nove anni. "Si è rotto il soffitto di cristallo. Ho l’onore di essere apripista", così la giurista 56enne ha commentato la sua elezione. -

TIME, GRETA THUNBERG E’ LA 'PERSONA DELL’ANNO' 2019

LA MARMOLADA RISCHIA DI SCOMPARIRE ENTRO 25-30 ANNI

Greta Thunberg è la "Persona dell’Anno" di Time. La sedicenne svedese ha conquistato la copertina che ogni dicembre il magazine americano attribuisce alla persona che, nel bene o nel male, ha segnato l’anno che sta per concludersi. Intanto uno studio ha confermato che in un decennio il ghiacciaio della Marmolada, sulle Dolomiti, ha subito una riduzione del volume del 30% e di area del 22%. E che tra 25-30 anni potrebbe scomparire. Per Ursula von der Leyen, il Green Deal è per l'Europa il nostro "uomo sulla Luna".

PIAZZA FONTANA, SALA CHIEDE SCUSA ALLA FAMIGLIA DI PINELLI

UN ALBERO PER L’ANARCHICO COINVOLTO INGIUSTAMENTE IN INDAGINI

Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha chiesto "scusa e perdono" da parte di tutta la città alla famiglia di Giuseppe Pinelli, il ferroviere anarchico coinvolto ingiustamente nelle indagini sulla strage di piazza Fontana e che morì cadendo da una finestra della questura di Milano alcuni giorni dopo l'esplosione. Nel quartiere di S.Siro da oggi c'è una quercia rossa piantata dal Comune in ricordo di Pinelli.

CACCIA DI BORIS ALL’ULTIMO VOTO, IL REGNO UNITO DECIDE

DOMANI ALLE URNE IN GIOCO IL DESTINO DELLA BREXIT

Ultima giornata di campagna elettorale prima del cruciale voto britannico di domani, che deciderà il futuro della Brexit e del Regno. Ancora in testa il premier. Ma tre gli scenari possibili, sondaggi alla mano: maggioranza assoluta di seggi al partito conservatore di Boris Johnson; maggioranza a sorpresa per il fronte dei partiti favorevoli a un secondo referendum sulla Brexit capeggiato dal Labour di Jeremy Corbyn; o stallo.

LA TRANSUMANZA E’ PATRIMONIO CULTURALE DELL’UNESCO

APPROVATA CANDIDATURA PROPOSTA DA ITALIA, AUSTRIA E GRECIA

La transumanza, la tradizionale pratica pastorale di migrazione stagionale del bestiame lungo i tratturi e verso condizioni climatiche migliori, è stata iscritta, all’unanimità, nella Lista Rappresentativa del Patrimonio culturale immateriale dell’Unesco. Da oggi, inoltre, l’Italia acquisisce il primato di iscrizioni in ambito rurale e agroalimentare, superando Turchia e Belgio. Dal Trentino ad Amatrice, dall’Irpinia a Puglia i luoghi-simbolici.

LE ATLETE ITALIANE ADESSO DIVENTANO SPORTIVE PROFESSIONISTE

IL NAPOLI RIPARTE CON GATTUSO NUOVO ALLENATORE

Le atlete diventano sportive professioniste, anche dal punto di vista contrattuale. La commissione Bilancio del Senato ha approvato un emendamento alla manovra che equipara le donne ai colleghi maschi, estendendo le tutele previste dalla legge sulle prestazioni di lavoro sportivo. Inoltre introduce un esonero contributivo al 100% per tre anni per le società che stipulano con le atlete contratti di lavoro sportivo. E a Napoli presentato il nuovo tecnico del club, Gennaro Gattuso, dopo l'esonero di Ancelotti.