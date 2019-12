Manovra, il Senato vota la fiducia. Bagarre sulla cannabis light

Il Senato vota la fiducia sulla manovra. Il maxiemendamento include le modifiche approvate dalla commissione Bilancio. Tra le norme dichiarate inammissibili, la presidente Casellati indica quella sulla cannabis e scoppia la bagarre in aula con gli attacchi del M5s e gli applausi della Lega. La Ragioneria generale dello Stato ha chiesto una settantina di correzioni al testo. Per il 2021 il governo dovrà sterilizzare 20 miliardi di clausole, tra Iva e accise, che diventano circa 27 miliardi nel 2022. "Staccare la spina al governo? Ci mancherebbe, sono qui per lavorare e dare una prospettiva migliore al paese, non per staccare la spina", risponde Conte. Stasera nuovo vertice sull'agenda di governo a cominciare dal dossier Autonomia.

POPOLARE DI BARI, M5S CONTRO BANKITALIA. VISCO SI DIFENDE

DOSSIER DEL GOVERNATORE, "NON SI CERCHINO CAPRI ESPIATORI"

La nomina di Antonio Blandini da parte di Bankitalia come uno dei tre commissari per la Popolare di Bari provoca "forte irritazione nel M5S" perché il professore "in passato, era stato indicato dalla stessa autorità come membro del comitato di sorveglianza nel commissariamento di Tercas" e non può valutare, "con oggettività, i problemi arrecati ai conti della BpB dalla fusione con Tercas". Palazzo Koch diffonde intanto un dossier su tutti i passi fatti dalla Vigilanza: ispezioni, lettere e richieste alla banca pugliese. "Non si cerchino illusori capri espiatori. Bankitalia era, è e resterà sempre un’istituzione a esclusivo servizio dello Stato".

MATTARELLA SPRONA L’EUROPA, "FACCIA UN SALTO DI QUALITA'"

"NELL’UE NOSTRI VALORI, NON PREVALGONO INTERESSI NAZIONALI"

"L'Unione europea faccia un salto di qualità". Questo il monito del presidente della Repubblica Sergio Mattarella che ha ricordato comunque come l’Ue rappresenti "un punto di equilibrio e l’ancoraggio a valori che vedono al centro la dignità della persona, garanzie di diritto e certezze di tutela" e anche che in questa fase storica l’Europa deve "presidiare con fermezza le ragioni di un multilateralismo equo e solidale". Anche la Nato, ha aggiunto, "rimane garanzia di pace e libertà".

FUGA DALL’ITALIA, SONO ANDATI VIA 800MILA IN 10 ANNI

MENO MIGRANTI DALL’AFRICA, E’ LA PRIMA VOLTA CHE ACCADE

Aumentano gli italiani che si trasferiscono all’estero, diminuiscono gli immigrati dall’Africa verso l’Italia. E’ quanto emerge dai dati Istat sul 2018, quando le cancellazioni anagrafiche per l’estero sono state 157mila (+1,2% sul 2017). Di queste, quasi tre su quattro riguardavano italiani. Le iscrizioni anagrafiche dall’estero sono state invece circa 332mila, per la prima volta in calo sull'anno precedente (-3,2%). Sono 816mila gli italiani trasferiti all’estero negli ultimi 10 anni, oltre il 73% ha 25 anni e più e tre su 4 hanno un livello di istruzione medio-alto.



RUBY, LA BATTILANA CONFERMA BUNGA-BUNGA E MOLESTIE WEINSTEIN

"BERLUSCONI ERA SEMPRE CON LE MANI ADDOSSO ALLE RAGAZZE"

Ambra Battilana, una delle testimoni chiave, ha deposto nel processo Ruby ter confermando la serata con scene a luci rosse che vide ad Arcore, nel 2010, nel corso della quale Berlusconi "era sempre con le mani addosso alle ragazze". La modella ha anche raccontato delle "molestie" subite nel 2015 dal produttore cinematografico americano Weinstein. Ad ascoltare la sua testimonianza c'erano anche Barbara Guerra e Alessandra Sorcinelli, due delle ospiti nella villa di Arcore e imputate per falsa testimonianza e corruzione in atti giudiziari, tra gli altri con Berlusconi, accusato di aver versato soldi alle "olgettine" per il loro silenzio.

OMICIDIO SACCHI, "ANASTASIA DISSE A LUCA, E’ TUTTO OK"

CUCCHI, 2 CARABINIERI PARTE CIVILE CONTRO I SUPERIORI

"Anastasia ha detto a Luca: 'tutto a posto'. Luca non ha detto nulla ma ha annuito con la testa. Io non ho chiesto nulla". E' quanto ha raccontato Domenico Costanzo Marino Munoz, amico di Luca Sacchi, sentito come persona informata sui fatti nell’indagine sull'omicidio. Il verbale è stato depositato dalla Procura di Roma nell’udienza davanti al tribunale del Riesame. Intanto, due carabinieri imputati nel processo sui depistaggi per la morte di Stefano Cucchi intendono costituirsi parte civile nei confronti di due loro superiori dai quali avrebbero ricevuto l’ordine di modificare alcuni atti.

CHAMPIONS, JUVE-LIONE, NAPOLI-BARCELLONA E ATALANTA-VALENCIA

EUROPA LEAGUE, LA ROMA COL GENT, L’INTER TROVA IL LUDOGORETS

Sorteggio per gli ottavi di Champions League benevolo per la Juventus e amaro per il Napoli. I bianconeri affronteranno i francesi del Lione, mentre i partenopei hanno pescato il Barcellona di Messi. L’Atalanta affronterà un’altra squadra spagnola, il Valencia. In Europa League, sono i bulgari del Ludogorets gli avversari dell’Inter nei sedicesimi di finale, mentre la Roma affronterà i belgi del Gent.

UE COME AUSCHWITZ, LA RAGGI REVOCA L’INCARICO AL DISEGNATORE

LO STOP ALLA COLLABORAZIONE GRATUITA DI IMPROTA CON IL COMUNE

La sindaca di Roma Virginia Raggi ha revocato l’incarico al disegnatore Mario Improta dopo il caso esploso sulla vignetta in cui la Ue viene paragonata al lager di Auschwitz. La Sindaca, secondo quanto si apprende, ha sentito telefonicamente il disegnatore e gli ha chiesto di interrompere immediatamente la collaborazione a titolo gratuito con Roma Capitale.