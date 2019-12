Tensione nei 5 Stelle: in campo Grillo

Tensione nel M5s sui senatori transfughi e dissidenti nei voti sul Mes e sulla manovra e sulla commissione d’inchiesta sulle banche. In campo Grillo e Casaleggio, con Conte alla presentazione del Piano per l’Innovazione. "Non posso convincere nessuno a restare. Se uno cambia idea, lo può fare", dice il fondatore del Movimento che incontra a Roma Lannutti, candidato a guidare l’inchiesta parlamentare sugli istituti di credito, ma azzoppato dall’accusa di conflitto d’interessi sulla Popolare di Bari e dal no del Pd: "Mio figlio lavora lì, ma è solo un dipendente", dice accompagnato da Di Pietro al quale chiede di "tutelare" il suo onore. Ma fonti dei Cinque Stelle fanno sapere che la nomina sarà frutto di un accordo nella maggioranza.

POPOLARE DI BARI, LA PROCURA ACQUISISCE L’AUDIO DI DE BUSTIS

"CONTI TAROCCATI E MANAGEMENT ESALTATO", DICE IL 10 DICEMBRE

La Procura di Bari ha deciso di acquisire la registrazione audio di un incontro del 10 dicembre, pochi giorni prima del commissariamento della Banca Popolare di Bari, tra l’allora Ad dell’istituto De Bustis, il presidente Giannelli, dirigenti e direttori di filiale. "Conti taroccati, management esaltato", accusa tra l’altro l’Ad. La magistratura ha aperto da tempo un’inchiesta sulla gestione della banca, nella quale De Bustis è indagato.

SVOLTA DEL PAPA CONTRO LA PEDOFILIA, ABOLITO IL SEGRETO

L’ETA' DELLE VITTIME SALE A 18 ANNI, VIA IL NUNZIO A PARIGI

Nel giorno del suo 83º compleanno, il Papa abolisce il "segreto pontificio" sui casi di abusi sessuali commessi da chierici sui minori. D’ora in poi, "non sono coperti dal segreto pontificio le denunce, i processi e le decisioni" in materia di pedofilia. Francesco ha anche stabilito che il reato di pedopornografia sussista fino a quando i soggetti ripresi nelle immagini hanno 18 anni e non più solo 14. Abolita la norma secondo cui il ruolo di avvocato e procuratore doveva essere di un sacerdote: potrà essere un laico. Bergoglio, infine, ha accettato le dimissioni del nunzio apostolico in Francia mons. Ventura, sotto indagine da parte della magistratura francese per molestie sessuali.

TAVOLO SU ALITALIA, PATUANELLI CHIUDE IL CAPITOLO ATLANTIA

RICORSO DEI COMMISSARI EX ILVA CONTRO LO SPEGNIMENTO DI AFO2

Tavolo al ministero dello Sviluppo su Alitalia. Il ministro Patuanelli chiude il capitolo Atlantia e aggiunge che il governo "non intende svendere a Lufthansa". "Chi mi conosce sa che non faccio disastri", dice il nuovo numero uno della compagnia. A Taranto, i commissari della ex Ilva depositano al Tribunale del riesame il ricorso contro la decisione del giudice di respingere l'istanza di proroga della facoltà d’uso dell’altoforno 2 dello stabilimento ArcelorMittal. Anche il gruppo franco-indiano ha depositato una memoria per replicare al ricorso cautelare d’urgenza dell’amministrazione straordinaria, in cui prefigura il rischio di spegnimento anche degli altri due altoforni.

OK ALLA MANOVRA ENTRO NATALE, SALVINI RICORRE ALLA CONSULTA

IL DECRETO FISCALE E’ LEGGE, SLITTA IL MILLEPROROGHE NEL CDM

Via libera alla manovra prima di Natale è il programma della maggioranza. Salvini annuncia ricorso alla Consulta per i tempi strettissimi dell’esame in Parlamento. Il Senato ha dato il via libera definitivo al decreto fiscale, votando la fiducia con 166 sì e 122 no. Sul tavolo del governo il decreto Milleproroghe, rispunta il rinvio da luglio 2020 a gennaio 2022 della fine del mercato tutelato dell’energia. Rinvio al 30 giugno 2020 anche per le norme sulle intercettazioni. Ma slitta a giovedì l’esame dei tecnici per il Cdm di venerdì.

SCIOPERI IN FRANCIA, MANOMESSA LA RETE ELETTRICA

PROTESTA DEL SINDACATO CGT, BLACKOUT IN 90MILA CASE

Si inasprisce il conflitto sociale in Francia dove, al tredicesimo giorno di paralisi per gli scioperi contro la riforma delle pensioni, 90mila case sono rimaste senza luce a causa di azioni volontarie commesse e rivendicate dal sindacato Cgt della Rte nella rete elettrica di Lione e nella regione della Gironda. A Parigi e in una quarantina di altre città, intanto, ha sfilato in corteo un totale di circa un milione e 800mila persone, secondo i sindacati.

CONTRAE L’HIV MENTRE PREPARA LA TESI, DENUNCIA DUE ATENEI

PER LA PERIZIA DI PARTE E’ STATA CONTAGIATA IN LABORATORIO

Manipola alcuni 'pezzì di Hiv mentre prepara la tesi di laurea nel laboratorio di un’università straniera e, pochi mesi dopo, scopre di aver contratto il virus. La vittima è un’ex studentessa, poi laureatasi in Veneto, e che ora ha fatto causa a entrambi gli atenei chiedendo un risarcimento milionario. Stando alla sequenza genetica della perizia di parte, il virus che sette anni fa colpì la donna non circola tra la popolazione, ma corrisponde a quelli costruiti in laboratorio.

DOPING PER IANNONE, POSITIVO A STEROIDI ANABOLIZZANTI

SOSPESO DALLA FIM, IL PILOTA DELL’APRILIA È "TRANQUILLO"

Il pilota dell’Aprilia Andrea Iannone è stato sospeso dalla Federazione internazionale di motociclismo perchè risultato positivo ad un controllo antidoping: in un campione delle sue urine prelevato in occasione della gara di MotoGp a novembre a Sepang, in malesia, sarebbero state trovate tracce di steroidi anabolizzanti. Iannone, che potrà chiedere le controanalisi, si è detto "totalmente tranquillo".