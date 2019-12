Mattarella ai partiti: 'Serve il dialogo. Priorità al lavoro'

"La politica non sia solo scontro, serve il dialogo". E’ il richiamo ai partiti del presidente della Repubblica Mattarella durante gli auguri alle alte cariche dello Stato al Quirinale. "Il nemico da combattere insieme è la disoccupazione", avverte il capo dello Stato. Insieme all’intolleranza, che fa danni: Una società lacerata corre rischi profondì. "Chi governa rispetti i diritti delle minoranza", ha aggiunto prima di sottolineare come l'Europa sia "casa nostra", l’Autonomia "contribuisca all’unità nazionale e sia necessario avere cura dell’ambiente": "Il clima è un problema dirompente"

REFERENDUM CONTRO IL TAGLIO DEI PARLAMENTARI, C'E' IL QUORUM

SALVINI, 'MEGLIO COSÌ". D’INCÀ, "IL GOVERNO NON E’ A RISCHIO"

Referendum sul taglio del numero dei parlamentari più vicino. Il senatore Dem Tommaso Nannicini, che ha promosso la raccolta di firme insieme ai colleghi di Fi Andrea Cangini e Nazario Pagano, ha annunciato che al Senato sono state raggiunte le 64 adesioni necessarie per indire la consultazione confermativa sulla legge costituzionale che riduce il numero dei parlamentari. Salvini, che ha votato la legge: "È sempre la scelta migliore". Il referendum confermerà il taglio dei parlamentarì, dice il ministro M5S per i Rapporti con il Parlamento D’Incà. Nessun rischio per il governo.

VIA LIBERA ALLA FUSIONE FCA-PSA, QUARTO COSTRUTTORE AL MONDO

8,7 MILIONI DI AUTO VENDUTE, RICAVI PER 170 MILIARDI DI EURO

Raggiunto l’accordo per la fusione Fca-Psa. La nuova società sarà il quarto costruttore automobilistico al mondo in termini di volumi e il terzo in base al fatturato, con vendite annuali di 8,7 milioni di veicoli e ricavi congiunti di quasi 170 miliardi di euro. Non ci saranno chiusure di stabilimenti. John Elkann sarà presidente e Carlos Tavares ceo. Il cda avrà 11 membri, con una maggioranza di consiglieri indipendenti. Sarà consigliere anche Tavares con mandato iniziale di 5 anni. Fca non ha brillato (+0,04%) in chiusura a Piazza Affari.

TRUMP SOTTO IMPEACHMENT, "TERRIBILE, NON HO FATTO NIENTE"

ATTESO LO STORICO VOTO ALLA CAMERA, SCONTRO CON LA PELOSI

E' in corso la sessione plenaria alla Camera per il dibattito che precede il voto per l’impeachment del presidente Donald Trump, accusato di abuso di potere e di ostruzione del Congresso per l’Ucrainagate. La votazione è attesa in tarda serata (in Italia). I dem hanno la maggioranza per approvare l’impeachment, il terzo nella storia Usa. Scontro tra il presidente e la speaker della Camera Nancy Pelosi la quale ha chiesto: "fermiamo Trump o rischiamo un presidente monarca". Il Tycoon "passerà alla storia come la speaker peggiore".

POPOLARE DI BARI, BANKITALIA NEL 2016 ACCUSAVA IL CDA

DOCUMENTO DELL’ISPEZIONE, "RITARDI, INCERTEZZE, ERRORI"

"Ritardi e incertezze" sul rafforzamento del capitale della Popolare di Bari e un’azione del cda "non pienamente adeguata" ad affrontare l’acquisizione di Tercas, che ha generato "in misura rilevante" la "elevata incidenza" dei crediti deteriorati (il 40% degli Npl derivavano dalla banca teramana e da Caripe). Lo rilevava Bankitalia in un’ispezione condotta nel 2016 sulla popolare di Bari. L’ispezione su 383 "rapporti", pari a crediti per 165 milioni, ha fatto emergere "errori nel 20% dei casi esaminati, con punte del 30% per quelle garantite da immobili". Patuanelli contro Bankitalia: "Evidente difficoltà a vigilare".

PATUANELLI "PREOCCUPATO", ALITALIA PERDE 2 MILIONI AL MESE

NON ESCLUSO L’INTERVENTO DELLO STATO. CGIL, PRESTITO URGENTE

"Alitalia perde ogni mese quasi 2 milioni di euro, anch’io sono preoccupato", l’allarme è del ministro Patuanelli davanti alla Commissione Trasporti della Camera. "Non è stata stralciata la previsione che il ministero dell’Economia - ha aggiunto - entri comunque nella newco. Coinvolgimento delle Fs possibile e necessario". Lufthansa e Delta si sono dette disponibili ad una audizione alla Camera. La Filt Cgil pressa il governo sul rinnovo del prestito: "C'è la necessità urgente che i 400 milioni vengano immessi in cassa".

CORRUZIONE, ARRESTATI I 'SIGNORI DELLO STRETTO' DI MESSINA

IL SINDACO DI VILLA SAN GIOVANNI E MANAGER DELLA CARONTE

Arrestato il sindaco di Villa San Giovanni Giovanni Siclari e azzerati i vertici della Caronte & Tourist Spa, Antonino Repaci e Calogero Fimiani, presidente del Cda e ad della società di navigazione nell’ambito dell’inchiesta"'cenide". L’accusa è di corruzione. Il gip: i manager indagati "hanno promesso di elargire utilità ad amministratori comunali che in cambio hanno asservito la loro pubblica funzione agli interessi privati della società di navigazione".

DUE MILIARDI PER LA SANITA' E GLI SPECIALIZZANDI IN CORSIA

PATTO DELLA SALUTE, FINO A 70 ANNI IN CORSIA PER EMERGENZE

Due miliardi a disposizione a partire dal prossimo anno per la salute e l’utilizzo degli specializzandi in corsia già dal terzo anno. Lo prevede il Patto per la salute che ha avuto il via libera della Conferenza delle Regioni e che "riguardano la certezza delle risorse nel prossimo triennio" oltre che l'utilizzo degli specializzandi. Speranza: "Ora è più forte il nostro Servizio sanitario nazionale". Il presidente della Conferenza delle regioni Bonaccini: "I medici possono restare in corsia fino a 70 anni fino al 2022 per l’emergenza".