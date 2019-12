Mosca, assalto terroristico alla sede degli 007: un morto

Una persona sarebbe rimasta uccisa in seguito ad un attacco al palazzo della Lubianka, storica sede del Kgb che ora ospita i servizi di sicurezza russi Fsb, in piano centro a Mosca. La zona, zeppa di negozi e ristoranti, è stata bloccata e sono intervenute le forze speciali. Poco chiara la dinamica dell’attacco ed anche il numero degli assalitori: in un primo momento ne erano stati indicati tre, in seguito il Fsb si è corretto parlando di uno solo, che è stato ucciso. Morto anche un vigile urbano, in servizio di fronte all’entrata. Feriti due agenti del servizio di sicurezza. L’Fsb parla esplicitamente di un attacco terroristico.

CASO GREGORETTI, SCONTRO FRA LA LEGA E PALAZZO CHIGI

SEA WATCH ESULTA: VINCE L’APPELLO, PUO' TORNARE IN MARE

Tensione sulla richiesta di autorizzazione a procedere per Salvini sul caso Gregoretti da parte del Tribunale dei ministri di Catania secondo il quale il 'Sicurezza bis' non vale per le navi militari, la giunta per le immunità del Senato voterà il 20 gennaio. Il M5S afferma che non si trattò di atto politico del governo ma di «propaganda» di Salvini, e Palazzo Chigi fa sapere che la questione non fu mai discussa in Cdm. Ma la Lega insiste: ci furono interlocuzioni tra Viminale, presidenza del Consiglio, ministero degli Esteri e organismi comunitari. Sea Watch esulta: vinto l’appello, la sua nave torna in mare.

IN ARRIVO IL MILLEPROROGHE, SLITTA L’AUMENTO DEI PEDAGGI

LE URNE AGITANO I PARTITI, FRA REFERENDUM E LEGGE ELETTORALE

E' atteso sabato sul tavolo del Cdm il decreto Milleproroghe, nel quale potrebbe finire anche il rinvio della riforma delle intercettazioni. Nella bozza, le richieste di slittamento di scadenze passano da una cinquantina a quasi cento, dal rinvio del mercato libero dell’energia al 2022 alla proroga dello stato di emergenza per Genova. Slitta anche l’aumento dei pedaggi autostradali. Acque agitate fra i partiti, fra l’ipotesi di referendum sul taglio ai parlamentari e la riforma elettorale. Scontro anche sulla manovra economica, le opposizioni annunciano il ricorso alla Consulta perchè con la fiducia è stata preclusa la discussione in Parlamento.

TRUMP FURIOSO PER L’IMPEACHMENT, ANCHE PUTIN LO DIFENDE

I REPUBBLICANI: PRECEDENTE TOSSICO. SCONTRO CON I DEMOCRATICI

Il via libera da parte della camera usa all’impeachment di Donald Trump scatena l’ira del presidente Usa che accusa i democratici di «voler annullare le elezioni» con un «abuso di potere». Ma si dice «non preoccupato» anche perché in Senato, dove si svolgerà il secondo atto, i repubblicani hanno la maggioranza. La speaker della Camera Pelosi invoca «un giusto processo», ma il leader repubblicano al Senato McConnel prende subito posizione e definisce l’impeachment «un precedente tossico, il fine predeterminato di una crociata faziosa». Anche Putin scende in campo con Trump e parla di «accuse inventate».

BLITZ ANTI 'NDRANGHETA, SCOPERTO UN PATTO POLITICI-CLAN

TRECENTO ARRESTI IN CALABRIA, COINVOLTI ESPONENTI DI FI E PD

I carabinieri hanno arrestato più di 300 persone in una maxi-operazione contro le organizzazioni di 'Ndrangheta attive nel Vibonese e facenti capo alla cosca Mancuso di Limbadi. In tutto gli indagati sono 416. Fra gli arrestati figurano avvocati, commercialisti, un tenente colonnello dei carabinieri e massoni. In manette anche l’ex parlamentare di Fi Pittelli, il sindaco di Pizzo e presidente di Anci Calabria Gianluca Callipo, del Pd, l’ex consigliere regionale del Pd Giamborino.

CRESCE IL BENESSERE, MA 2 MILIONI DI GIOVANI IN SOFFERENZA

ISTAT: FELICI SE LAUREATI. E’ IN AUMENTO LA SPERANZA DI VITA

Nell’ultimo anno «gli indicatori segnalano un miglioramento del benessere» in Italia, ma sono quasi due milioni i giovani tra i 18 e i 34 anni che si trovano in condizioni «di sofferenza" (ovvero gli mancano due o più dimensioni del benessere, dalla salute al lavoro, dalla sfera sociale a quella territoriale). E' quanto rileva l’Istat nel rapporto sul «Benessere equo e sostenibile». Sul benessere pesa la componente economica, ma «in misura minore rispetto ad altre caratteristiche come titolo di studio, condizioni di salute, occupazione e condizioni abitative». Al massimo storico la speranza di vita, a 82,3 anni.



LAPO IN COMA DOPO UN INCIDENTE IN ISRAELE, "ORA STO MEGLIO"

E’ IN CONVALESCENZA IN SVIZZERA, RINGRAZIA "DIO E I MEDICI"

Lapo Elkann ha avuto un grave incidente d’auto una decina di giorni fa durante un viaggio in Israele. Lapo stava tornando a Tel Aviv da Gerusalemme, dove aveva visitato il Muro del Pianto. Al momento dell’incidente, di cui non è chiara la dinamica, era solo in auto. Non sarebbero rimaste coinvolte altre persone. E' stato ricoverato in reparto emergenze in coma, ora è ritornato in Europa ed è in convalescenza in un ospedale svizzero. «Ringrazio Dio e i medici», ha commentato.

RITROVATO LO SCUDO DI GARIBALDI, ERA IN CASA DI UN ARCHITETTO

DONATO DAL POPOLO SICILIANO, SPARI' DAL MUSEO DEL RISORGIMENTO

I Carabinieri hanno recuperato lo «scudo di Garibaldi», donato dal popolo siciliano al generale, in segno di affetto e riconoscenza, dopo lo sbarco a Marsala. Lo scudo fu poi donato da Garibaldi alla città di Roma, che lo custodì nel Museo Capitolino, per poi essere trasferito presso il Museo Nazionale del Risorgimento nel Palazzo del Vittoriano. Non è ancora chiaro come possa essere sparito dal Museo per essere localizzato presso l’abitazione di un architetto romano.