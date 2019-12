Tensione nel governo sul 'Milleproroghe': approvato 'salvo intese'

Il consiglio dei ministri ha dato il via libera al decreto Milleproroghe con la formula "salvo intese". Scontro sulle concessioni autostradali. Contestata la norma che prevede la gestione di Anas in caso di revoca, decadenza o risoluzione di concessioni di strade o autostrade fino alla gara per un nuovo gestore. Italia viva fa sapere di non aver votato la misura. L'associazione dei concessionari autostradali Aiscat esprime sconcerto e incredulità per l’articolo sulla revoca delle concessioni. "Sembra inficiato da forti dubbi di incostituzionalità", "genera una gravissima lesione dello Stato di diritto, in quanto modifica per legge e in modo unilaterale i contratti in essere tra lo Stato e i concessionari autostradali". Via libera anche al dl intercettazioni. Il ministro Bonafede: "Uno strumento irrinunciabile".

NASCE LA LEGA NAZIONALE DI SALVINI: "RILANCIAMO L’ITALIA"

UMBERTO BOSSI DA' OK MA AVVERTE: IL CARROCCIO NON CHIUDE

"Oggi è l’inizio di un bellissimo percorso, è il battesimo di un movimento che ha l’ambizione di rilanciare l’Italia nel mondo". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini al congresso che ha approvato il nuovo dello statuto del partito a Milano. E sulla vicenda Gregoretti: "E' un attacco un attacco alla sovranità nazionale". Applauso e standing ovation per il fondatore della Lega, Umberto Bossi. "Oggi nessun funerale" dice e avverte: "Non è Salvini che ci impone qualcosa, siamo noi che concediamo".

MALTEMPO, CON AUTO IN STRADA VIETATA, MUORE IN FRIULI

DECEDUTO UN MOTOCICLISTA NEL MUGELLO. ALLERTA PIOGGE E VENTI

Ci sono due vittime per l’ondata di maltempo che flagella l'Italia. Un uomo è morto in provincia di Pordenone, travolto dalla piena di un torrente. La strada era stata chiusa per l'allerta meteo ma, nonostante il divieto, ha deciso comunque di proseguire. Nel comune di Firenzuola, nel Mugello, trovato morto un motociclista caduto nel fiume Santerno. Piogge e venti forti in arrivo domani su molte regioni, in prevalenza sui settori tirrenici di quelle del Centro-Sud. Lo rende noto la Protezione Civile. Rimane l’allerta arancione in undici regioni.

E ADESSO TRUMP LANCIA UFFICIALMENTE LE FORZE SPAZIALI

SANZIONI USA CONTRO IL NORD STREAM 2, L’IRA DI RUSSIA E UE

Trump ha ufficialmente inaugurato ieri sera la Us Space Force, le forze spaziali americane. Si tratta del primo nuovo servizio militare Usa in oltre 70 anni. "Lo spazio è il nuovo dominio mondiale di combattimento in guerra e tra le gravi minacce alla nostra sicurezza nazionale la superiorità americana nello spazio è assolutamente vitale", ha sottolineato il presidente Usa. Ira di Russia e Ue per le sanzioni annunciate da Trump contro le aziende coinvolte nella costruzione del gasdotto Nord Stream 2. Mosca accusa: "Gli americani non accettano la concorrenza".

DUE EX MANAGER POPOLARE BARI INDAGATI PER CRAC FUSILLO

CONCORSO IN BANCAROTTA PER GIANLUCA JACOBINI E LOPERFIDO

La Procura di Bari ha iscritto nel registro degli indagati per concorso in bancarotta due ex manager della Banca Popolare di Bari nell’inchiesta sul crac delle società del gruppo Fusillo di Noci (Bari). Sono Gianluca Jacobini, ex condirettore generale, figlio dell’ex presidente Marco Jacobini, e Nicola Loperfido, ex responsabile della direzione crediti. La banca, è l’ipotesi dei pm, avrebbe contribuito al dissesto delle società continuando a erogare credito e così aumentandone i debiti.

FRIDAYS FOR FUTURE, RADUNO INTERNAZIONALE SARA' A TORINO

USA, JANE FONDA ARRESTATA ALLA VIGILIA DEI SUOI 82 ANNI

Torino ospiterà, la prossima estate, il raduno internazione di Fridays For Future. Il capoluogo piemontese, visitato di recente da Greta Thunberg, è stato preferito alla città tedesca di Dresda. Alla vigilia del suo 82/mo compleanno, Jane Fonda è stata arrestata ieri sera per la quinta volta davanti a Capitol Hill, dove da tre mesi manifesta per l’emergenza climatica. «Happy birthday to you», hanno cantato gli attivisti quando i poliziotti hanno fatto scattare le manette ai polsi della star.

VIDEO CHOC IN CILE,MANIFESTANTE SCHIACCIATO DA MEZZI POLIZIA

IN SCONTRI VENERDI' A SANTIAGO. GIOVANE NON E’ IN PERICOLO VITA

E' virale in Cile il video choc in cui un manifestante anti-governativo viene schiacciato in Plaza Italia a Santiago. L'episodio si è verificato venerdì, ma è stato reso noto solo oggi. Nelle immagini si vede un giovane incappucciato nella piazza mentre altri dimostranti lanciano oggetti di ogni genere contro due camionette dei Carabineros. Nella ressa, il 20enne finisce schiacciato tra i due mezzi. Ha riportato la frattura del bacino ma secondo i media non è in pericolo di vita.

SERIE A: UDINESE RITROVA LA VITTORIA, CAGLIARI SECONDO STOP

FIORENTINA ESONERA MONTELLA. ANCELOTTI RIPARTE DALL’EVERTON

In uno degli anticipi della 17/a giornata del campionato di serie A, l’Udinese torna alla vittoria e batte il Cagliari di misura, in una gara dal finale accesissimo che premia i friulani e condanna gli ospiti alla seconda sconfitta consecutiva. Vincenzo Montella non è più il tecnico della Fiorentina. Il club viola, dopo il ko con la Roma, ha comunicato di aver sollevato dall’incarico l’allenatore. L’Everton, attualmente al 16/o posto della Premier League, ha ufficializzato che Carlo Ancelotti è il nuovo tecnico della prima squadra, avendo firmato un contratto di quattro anni e mezzo.