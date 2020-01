Haftar ricatta con il petrolio, conferenza di Berlino in salita

A due giorni dalla Conferenza di Berlino è ancora in bilico la soluzione della crisi libica mentre si alternano minacce e ricatti dei protagonisti. Il generale Haftar blocca l'esportazione del petrolio; il presidente Sarraj potrebbe disertare la Conferenza, l’Onu lancia l’allarme sulle conseguenze "devastanti". E intanto lavora al cessate il fuoco. L'obiettivo è arrivare ad un nuovo governo unico e alle sanzioni per chi alimenta la guerra contro le interferenze di Egitto e Turchia. Il Premier Conte e la Cancelliera Merkel hanno avuto oggi una conversazione telefonica in vista della Conferenza di Berlino. Domani bilaterali per Conte e il ministro Di Maio nella capitale tedesca.

SCONTRO SARDINE-SALVINI, LA CONTESA SULLA PIAZZA DI BIBBIANO

ALTA TENSIONE SU GREGORETTI, CASELLATI: "FATTO IL MIO DOVERE"

Vince Salvini nella contesa della piazza a Bibbiano. Oggi la questura di Reggio Emilia ha confermato la disponibilità alla Lega respingendo la richiesta delle Sardine che potranno riunirsi nella "Piazza Libero Grassi". Lunedì sera assemblea pubblica a Bibbiano per decidere "una manifestazione con 7mila persone nella piazza data dalla Questura o nulla". Meloni accusa:"'Le Sardine sono il Pd". Non si placano intanto le polemiche per la scelta della presidente del Senato di votare per il rinvio a lunedì del voto della giunta di Palazzo Madama sulla vicenda Gregoretti e il via libera per il processo al leader del Carroccio. Casellati si difende: "ho fatto il mio dovere". Zingaretti: "Gli avversari non si battono con le manette".

MILANO CHIUSA AL FUMO, STOP SIGARETTE ALL’APERTO PER IL 2030

SALA, "A BREVE IL DIVIETO ANCHE ALLE FERMATE DEGLI AUTOBUS"

"Entro il 2030 non permetteremo più di fumare all’aperto" e "subito o a breve alle fermate dell’autobus o durante le code per i nostri servizi non si fumerà". Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala, durante l’incontro con i cittadini nel quartiere Isola, spiegando che questo provvedimento è inserito all’interno del Regolamento Aria-Clima, che sarà discusso dal Consiglio comunale e che spera sia approvato entro marzo.

DOPO IL CUNEO SI APRE CANTIERE IRPEF, NEL MIRINO SCONTI E IVA

M5S, UNA RIFORMA EPOCALE CON TRE ALIQUOTE INVECE DI CINQUE

Dopo il cuneo, tocca all’Irpef. Il governo intende aprire il cantiere mettendo nel mirino gli sconti e l’Iva. M5s: "una riforma epocale che partirà nel 2021 e con la quale proveremo a ridurre da 5 a 3 le aliquote Irpef e ad introdurre il quoziente familiare, così da rendere più snello e moderno il sistema fiscale italiano". Il taglio del cuneo fiscale riguarda i redditi fino a 40mila euro, arrivando a 100 euro al mese per chi guadagna fino a 28mila euro: è la proposta illustrata ieri dal governo ai sindacati.

CAPOTRENO AGGREDITA DA UN PASSEGGERO SENZA BIGLIETTO

VIAGGIATORI INDIFFERENTI SUL CONVOGLIO IN BRIANZA

Insultata e aggredita a pugni su un convoglio in Brianza. La capotreno, 25 anni, aveva invitato a sedersi normalmente un uomo che, sdraiato, occupava diversi posti. Al suo rifiuto, gli ha chiesto il biglietto, che non aveva. Accompagnato alla porta alla fermata successiva, con il treno in frenata, l’uomo ha reagito ed è subito sceso dileguandosi. La donna ha riportato una prognosi di 10 giorni. Il tutto sarebbe avvenuto tra l'indifferenza dei passeggeri presenti.

POSSIBILI 1700 CASI DEL VIRUS "MISTERIOSO" IN CINA

CALCOLO DI ESPERTI GB IN BASE ALLE INFEZIONI "ESPORTATE"

I casi del "virus misterioso" che ha causato un focolaio nella città cinese di Wuhan sarebbero molti di più della cinquantina identificati finora, e arriverebbero a 1700. Lo affermano gli scienziati dell’Imperial College di Londra, in base a un calcolo che tiene conto del fatto che tre sono stati "esportati" all’estero. Due casi si sono verificati in Thailandia e uno in Giappone, tutti in persone provenienti dalla città cinese che ha 11 milioni di abitanti e un scalo internazionale.

DOLORE E COMMOZIONE A RIGOPIANO TRE ANNI DOPO LA TRAGEDIA

COMMEMORAZIONE DI 29 VITTIME. BONAFEDE, LE SCUSE DELLO STATO

I familiari delle 29 vittime della tragedia dell’Hotel Rigopiano di Farindola (Pescara), travolto e distrutto da una valanga il 18 gennaio 2017, per il terzo anno consecutivo si sono ritrovati sul luogo del disastro per commemorare i propri cari. Dove una valanga di neve, ghiaccio e detriti di 120mila tonnellate distrusse l’albergo uccidendo 29 persone. Il Guardasigilli Bonafede ha promesso giustizia. 'Rappresento uno Stato - ha detto - che vuole dire ai familiari che è al loro fianco e lo sarà sempre, che chiederà scusa ogni volta che ci sarà da chiedere scusa per non aver avuto la capacità di difendere le vite e proteggere i loro familiarì.

TRIONFO DELLA BRIGNONE, VINCE IL GIGANTE AL SESTRIERE

LA LAZIO TRAVOLGE LA SAMPDORIA, 5-1 ALL’OLIMPICO

L'azzurra Federica Brignone ha vinto lo slalom gigante di Coppa del Mondo di sci donne al Sestriere ex aequo con la slovacca Petra Vlhova in 2.21.15. A Sestriere sua madre, l’eroina della valanga rosa Maria Rosa Quario, vinse la sua ultima gara nel dicembre del 1983, uno slalom speciale. Mentre a Wengen, in discesa, Dominik Paris è 2/o sulla pista del Lauberhorn. La Lazio vince in casa travolgendo la Sampdoria, 5-1. Alle 18 Sassuolo-Torino, mentre alle 20,45 Napoli-Fiorentina.