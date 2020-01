Nave Gregoretti, via libera dalla giunta al processo a Salvini: ora deciderà l'aula

Caso Gregoretti, via libera della Giunta delle immunità del Senato al processo a Salvini sull'ipotesi di accusa di sequestro di persona. Respinta la proposta del presidente Gasparri di negare la richiesta di autorizzazione a procedere. Hanno votato contro i 5 senatori della Lega, a favore i 4 di FI e Balboni di FdI. In caso di pareggio, il regolamento del Senato fa prevalere i "no". "Risolviamola una volta per tutte" la sfida di Salvini prima del voto; Di Maio lo attacca: "E' passato dal sovranismo al vittimismo". Prescrizione, domani nuovo vertice di maggioranza a Palazzo Chigi.

FMI, PIL ITALIA A +0,5% NEL 2020 MA LIMA A +0,7% NEL 2021

REDDITO DI CITTADINANZA, IL 61% VA AL SUD, 90% AGLI ITALIANI

L'economia italiana accelera nel 2020. Dopo il +0,2% del 2019, il pil è atteso crescere quest’anno dello 0,5%. Nel World Economic Outlook, il Fmi conferma la stima 2020 per l’Italia ma lima al ribasso quella per il 2021 a +0,7%, vale a dire 0,1% in meno rispetto alle stime. La crescita del 2020 viene giudicata "molto modesta". Il Fmi taglia inoltre le stime del pil mondiale confermando rischi al ribasso. Al via il Forum di Davos: attesa Greta, ci sarà anche Trump. Reddito di cittadinanza: oltre un milione le famiglie, con 2,5 milioni di persone che ne beneficia, con 493 euro in media. Oltre il 60% va al Sud, e per il 90% è erogato a italiani. Infine l’allarme della Cei sulla precarietà, i vescovi spronano il governo sul "family act".

GOVERNO CINESE, IL VIRUS SI TRASMETTE DA UOMO A UOMO

A FIUMICINO PROCEDURA SANITARIA PER CASI SOSPETTI DA WUHAN

Il virus comincia a fare paura. Un esperto della Commissione della salute pubblica del governo di Pechino ha confermato che il misterioso virus simile alla Sars è trasmissibile da persona a persona. In Cina ad oggi si contano 3 vittime e 140 nuovi casi. E anche l’Istituto superiore di sanità è sulla stessa linea. "E' verosimile il contagio uomo-uomo, non possiamo escludere la possibilità che il virus arrivi in Ue o Italia". E il ministero della Sanità informa che a Fiumicino è in vigore procedura sanitaria per casi sospetti da aerei da Wuhan.



TIFOSI INVESTITI, L’ACCUSA E’ DI OMICIDIO VOLONTARIO

LUI, HO AVUTO PAURA. PROCURATORE, VIOLENZA TRIBALE.

E' accusato di omicidio volontario e lesioni aggravate Salvatore Laspagnoletta, il tifoso melfitano di 30 anni, che avrebbe investito alcuni sostenitori della Vultur Rionero (Eccellenza lucana), provocando la morte, ieri, a Vaglio (Potenza), di Fabio Tucciariello, di 39. Lui si difende dicendo di essersi spaventato perchè era circondato. «E' stata violenza tribale», ha però detto il Procuratore della Repubblica di Potenza Curcio: "C'è stata pianificazione". Intanto il prefetto di Potenza Vardè, ha chiesto a Vultur Rionero e Melfi di valutare "l'ipotesi del ritiro dal campionato".

L’UE PREPARA UNA MISSIONE DI PACE IN LIBIA SOTTO EGIDA ONU

OK DA SARRAJ A TREGUA, MA RIFIUTA ALTRI INCONTRI CON HAFTAR

All’indomani della Conferenza di Berlino l’Ue si muove per preparare una missione di pace in Libia sotto l’egida dell’Onu. Ma il presidente turco Erdogan non ci sta: «Il coordinamento non deve essere dell’Europa». E si torna a parlare della missione Sophia, per Gentiloni deve ripartire. "Deve essere smontata e rimontata, serva a non far entrare le armi", dichiara Di Maio. Il premier libico al-Sarraj pur rispettando le conclusioni della conferenza e la tregua, ha annunciato il proprio rifiuto di partecipare di nuovo a colloqui con il generale Haftar.

FURBETTI CARTELLINO DI SANREMO, ASSOLTO VIGILE IN MUTANDE

DIECI ASSOLUZIONI, 16 A GIUDIZIO E 16 PATTEGGIAMENTI

Alberto Muraglia, il "'vigile in mutande" che timbrava il cartellino e tornava a casa all’interno del Comune di Sanremo, finito sotto inchiesta nell’indagine della Gdf sui furbetti del cartellino, è stato assolto con rito abbreviato durante l'udienza preliminare. Lo stesso procedimento si è chiuso con 10 assoluzioni, 16 rinvii a giudizio e altrettanti patteggiamenti. Tra le accuse quella di truffa ai danni dello Stato.

ROMA SECONDA NEL MONDO PER ORE PERSE NEL TRAFFICO

CAPITALE DIETRO SOLO A BOGOTA', MILANO E’ SETTIMA

Roma e Milano sono nella top 10 delle città del mondo con più ore perse per ogni cittadino nel traffico. La capitale è addirittura al secondo posto con 254 ore, preceduta solamente da Bogotà con 272. Il capoluogo lombardo è invece settimo con 226 ore. Terzo posto per Dublino (246), davanti a Parigi e la russa Rostov-on don (237) e Londra, con 227. E’ quanto emerge dall’ analisi Inrix sulla mobilità in 200 città di 38 Paesi.

SANREMO PERDE I PEZZI, ANCHE LA BELLUCCI DICE NO

FIORELLO IRONIZZA, AMADEUS SEI IL PIU' CATTIVO D’ITALIA

Sanremo e polemiche. Monica Bellucci dice no al festival. «Il signor Amadeus ed io ci siamo incontrati ipotizzando un progetto insieme. Purtroppo non ci siamo riusciti». E continua il polverone sulla presenza di Junior Cally, il rapper romano finito al centro delle polemiche per le frasi violente contro le donne. "Non è accettabile che nel corso di tale evento vengano diffusi messaggi inquadrabili come hate speech", scrive il presidente della commissione di Vigilanza sulla Rai Barachini. E interviene anche Fiorello: "Amadeus sei il più cattivo d’Italia, ti sei messo contro tutti", ironizza lo showman.