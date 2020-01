Emilia Romagna, l'affluenza si impenna

Impennata dell’affluenza per le elezioni regionali in Emilia-Romagna e Calabria. Alle 12, in Emilia è raddoppiata rispetto alle precedenti regionali, in Calabria è cresciuta del 2%. Per Prodi 'è segno di democrazia, fa sempre piacere. "Era un po' di tempo che non facevo la fila". Appello al voto su Facebook di Salvini. Le urne chiuderanno alle 23, quando comincerà lo scrutinio. I primi exit poll subito dopo.

AUMENTANO LE VITTIME IN CINA, 'IL VIRUS PUO' RAFFORZARSI'

PRIMO CONTAGIO FUORI DAL PAESE. ITALIANI VIA DA WUHUAN

Paura per il coronavirus cinese, le cui vittime sono salite a 56, con circa 2mila contagiati. Secondo Pechino il coronavirus 'non è potente quanto la Sars', ma sta diventando 'più contagioso'. In Vietnam primo caso di contagio fuori dalla Cina. Hong Kong, assaltato il centro per la quarantena. In Italia tutti negativi i casi segnalati. Aggressione a Venezia a una coppia di turisti cinesi, insultati e presi a sputi da adolescenti. Gli italiani presenti a Wuhan, una cinquantina, posso lasciare il Paese via terra secondo il piano della Farnesina. Rafforzati i controlli e personale medico a Fiumicino e Malpensa.

GIORNO DELLA MEMORIA: SEGRE E PAPA, L’INDIFFERENZA E’ COMPLICE

SALA REPLICA A MONDOVI' E SCRIVE FUORI DA CASA 'ANTIFA HIER'

'L'indifferenza racchiude la chiave per comprendere la ragione del male, perché quando credi che una cosa non ti tocchi, non ti riguardi, allora non c'è limite all’orrore. L’indifferente è complice. Complice dei misfatti peggiori': sono le parole della "definizione d’autore" che la senatrice a vita Liliana Segre ha scritto per il vocabolario Zingarelli 2020. A Milano, il sindaco Sala ha appeso davanti alla porta di casa sua un cartello con la scritta 'Antifa Hier' (qui vive un antifascista) in risposta alla scritta antisemita a Mondovì. Il Papa: 'Non è ammissibile l'indifferenza ed è doverosa la memoria".

GUALTIERI CANDIDATO DEL CENTROSINISTRA A SUPPLETIVE ROMA

MINISTRO ACCETTA LA CANDIDATURA DI PD, IV, SI, PSI, ART.1

Sarà Roberto Gualtieri il candidato unitario del centrosinistra alle suppletive del collegio Roma 1 della Camera il primo marzo. Le forze politiche hanno chiesto al ministro dell’Economia la disponibilità per la candidatura, 'verificato che intorno a lui si è ricostruita 'una vera e larga maggioranza". Prevale così 'l'unità di tutta la coalizione che sostiene il governo (Pd, Italia viva, Si, Psi, Art. 1) nel sostegno a Gualtieri'.

I PALESTINESI CONTRO IL PIANO PRONTI A USCIRE DA OSLO

DOMANI GANTZ E NETANYAHU ALLA CASA BIANCA PER I DETTAGLI

I palestinesi insorgono contro il Piano di Pace per il Medio Orinte messo a punto dalla Casa Bianca. La minaccia è di uscire dagli Accordi di Oslo. Una giornata di 'collera popolarè è stata proclamata in Cisgiordania martedì in occasione della pubblicazione del Piano. Il premier israeliano Benyamin Netanyahu, che definisce l’imminente pubblicazione del Piano 'Un momento storico', vola a Washington dove avrà due incontri, domani e martedì, con Trump. Sarà negli Usa anche il suo avversario il leader centrista di Blu-Bianco Benny Gantz che vedrà separatamente il presidente americano.

ESECUZIONE IN STRADA A ROMA, UCCISO UN UOMO DI 43 ANNI

LA VITTIMA ERA IN SEMILIBERTA', STAVA RIENTRANDO A REBIBBIA

Gentian Kasa, 43 anni, cittadino albanese, ucciso ieri sera a colpi di pistola in via Gabrio Casati al Tufello. La vittima aveva precedenti per droga, furto e ricettazione ed era in regime di semilibertà. E’ stato ucciso mentre usciva da casa per tornare a Rebibbia. Tra le ipotesi quella di un regolamento di conti legato a questioni di droga. Sull'omicidio sono in corso indagini dei poliziotti della Squadra mobile di Roma.

SOS PER VONGOLE E TELLINE, RIPASCIMENTO KILLER

LE COSTE VUOTE PER DUE ANNI, CONSEGUENZA DEL CLIMA

Lupini, fasolari, cappelunghe e telline a rischio ancora una volta per colpa dei cambiamenti climatici. Scatta l’allarme dei pescatori per gli interventi di ripascimento aumentati negli ultimi 10 anni del 10%, un’impennata dovuta anche agli eventi meteorologici sempre più estremi che erodono le spiagge. Un fenomeno che ha interessato oltre il 70% del litorale italiano. 'Dopo un ripascimento le specie che vivono più a ridosso della costa spariscono per due anni, tanto ci vuole perché si creino nuovi insediamenti', spiega Fedagripesca-Confcooperative.

PAREGGIO E FINALE CAOS PER INTER-CAGLIARI, ESPULSO LAUTARO

NUOVO PODIO AZZURRO NELLO SCI, BASSINO SECONDA A BANSKO

Tensione nei minuti finali di Inter-Cagliari, finita 1-1 dopo l'espulsione di Lautaro Martinez all’ultimo minuto di recupero per proteste dopo un fallo non fischiato. Pioggia di fischi dal pubblico deluso per la direzione arbitrale e per il pari. Conte se ne va senza parlare. Marta Bassino è arrivata seconda nel superG di Bansko, in Bulgaria dove ha vinto la statunitense Mikaela Shiffrin. Parma batte Udinese 2-0 in una partita della 21ma giornata di Serie A, Verona batte Lecce 3-0 e Sampdoria e Sassuolo 0-0. Roma-lazio in campo, stasera Napoli-Juve.