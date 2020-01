Conte contro Salvini: 'E' il grande sconfitto delle Regionali'

"Non ho cambiato idea: avevo detto che sono appuntamenti elettorali regionali anche se per carità possiamo anche dare loro dei significati politici. C'è stato chi ha inteso fare di questo appuntamento elettorale, impropriamente, un referendum contro o pro il governo nazionale. Mi riferisco a Salvini che esce il grande sconfitto di questa competizione. I cittadini lo hanno inteso come referendum su di lui". Così il premier Conte. "Lavori per il Paese, non per odio verso di me", la replica del leader della Lega. "Adesso tocca a noi. - scrivono su Fb i fondatori bolognesi delle sardine - Inizia la fase più dura". Jole Santelli vince in Calabria, dove il M5S non entra in Consiglio regionale, non avendo raggiunto il quorum dell’8%.

L’OMS SI CORREGGE, 'DAL VIRUS CINESE RISCHIO ELEVATO'

PRIMA VITTIMA A PECHINO, L’ALLARME AFFOSSA I MERCATI

L'Oms ha dichiarato che il rischio globale derivante dal coronavirus cinese è "elevato", ammettendo un errore nei suoi precedenti rapporti in cui scriveva di rischio "moderato". A Pechino, intanto, primo morto. "Siamo in strettissima comunicazione con la Cina. Abbiamo offerto aiuto", twitta il presidente Trump. Controlli per un sospetto contagio in Costa d’Avorio. Se confermato, sarebbe il primo in Africa. E il virus affossa i mercati europei. Le Borse del Vecchio continente chiudono in forte calo con lo Stoxx 600 che cede il 2,3% e brucia 208,61 miliardi di euro di capitalizzazione.

MATTARELLA, 'LA SHOAH TRASCENDE IL TEMPO, E’ MONITO PERENNE'

VETRINA SFONDATA E SVASTICA DISEGNATA IN UN BAR NEL BRESCIANO

"La Shoah per il suo carattere unico e terribile trascende la dimensione storica del suo tempo e diventa monito perenne e lezione universale". Lo ha detto il presidente Sergio Mattarella nel "Giorno della memoria". "Basta colpi di spugna sul fascismo, perché in Italia la persecuzione degli ebrei non fu all’acqua di rose", ha aggiunto. Choc nel Bresciano dove è stata sfondata una vetrina e sul pavimento è stata lasciata una scritta con accanto una svastica disegnata al contrario e una croce celtica. E' accaduto in un bar di Rezzato, gestito da una ragazza italiana di origini marocchine. Ora la donna, 36 anni, ha paura: "Non so se riaprirò. Sono spaventata e turbata".

BRYANT, LA FITTA NEBBIA TRA LE CAUSE DELLA TRAGEDIA

IL PILOTA AVEVA L’AUTORIZZAZIONE PER IL VOLO A VISTA

La fitta nebbia, che aveva indotto il dipartimento di polizia di Los Angeles a lasciare a terra i suoi elicotteri, potrebbe essere stata una delle cause della tragedia dell’elicottero in cui sono morti Kobe Bryant, la figlia Gianna Maria di 13 anni e altre sette persone. Il pilota, tuttavia, aveva avuto il permesso di volare in base alle "Special Visual Flight Rules", ossia le regole del volo a vista. Secondo i dati di Flightradar24 prima di schiantarsi al suolo l’elicottero viaggiava ad una velocità di quasi 300 km orari.

TAGLIO DEI PARLAMENTARI, REFERENDUM IL 29 MARZO

IL CDM INDICA LA DATA. CRIMI, E’ TEMA PRIORITARIO

Il Consiglio dei ministri ha deciso di indicare la data del 29 marzo per il referendum sulla riforma costituzionale per il taglio dei parlamentari. "Oggi cominciamo a parlare delle cose da fare subito. La prima cosa di cui parlare è il referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari", ha detto il capo politico reggente del M5s Vito Crimi.

CONDANNATO ALL’ERGASTOLO IL 'DOTTOR MORTE' DI SARONNO

CAZZANIGA, EX VICE PRIMARIO, E’ ACCUSATO DI 12 OMICIDI

Leonardo Cazzaniga, ex viceprimario del Pronto Soccorso di Saronno, in provincia di Varese, è stato condannato all’ergastolo per 12 omicidi. Lo ha deciso la Corte d’Assise del Tribunale di Busto Arsizio al termine di sette ore di Camera di Consiglio. E’ stato ritenuto colpevole di omicidio volontario nei confronti di dieci pazienti in corsia e madre e suocero di Laura Taroni, l’infermiera sua ex amante. Assolto invece dall’accusa di omicidio della suocera e di due pazienti del Pronto Soccorso. Per un terzo decesso l’accusa aveva chiesto l’assoluzione. Il legale di Cazzaniga ha annunciato il ricorso in appello.

AI GRAMMY BILLIE EILISH SBANCA E FA IL RECORD

VINCE IN 4 CATEGORIE, E’ LA PIU' GIOVANE DI SEMPRE

Miglior artista esordiente, miglior album dell’anno, miglior canzone dell’anno e miglior registrazione dell’anno. Billie Eilish fa incetta di premi ai Grammy e porta a casa vittorie nelle quattro categorie principali, un record visto che a soli 18 anni è la più giovane artista ad aver raggiunto tale risultato. Ma la cerimonia per la 62ma edizione dei Grammy è stata anche un tributo a Kobe Bryant. «Ti vogliamo bene», ha detto commossa Alicia Keys.

ALLO CHEF GIAPPONESE KOBAYASHI 3 STELLE MICHELIN

IN FRANCIA RICONOSCIMENTO A TRE NUOVI RISTORANTI

Tre nuovi ristoranti francesi hanno ricevuto le tre prestigiose stelle della Guida Michelin. Tra loro anche Kei Kobayashi, il primo chef giapponese ad aggiudicarsi il prestigioso riconoscimento in Francia.