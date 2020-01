Il virus cinese continua a uccidere. Caos rimpatri da Wuhan

Salgono i morti del nuovo coronavirus salite a 106, 4.515 i nuovi casi d’infezione. Il presidente Xi ammette "Combattiamo contro un demone". Chiuse scuole e università sine die. L’Unità di crisi della Farnesina lavora ad un ponte aereo per gli italiani rimasti in Cina. Allerta a New York per cinque casi sospetti. In Germania primo caso di paziente affetto da Coronavirus contagiato dal contatto con un’ospite cinese. In Giappone un uomo è stato contagiato da turisti cinesi arrivati da Wuhan. Hong Kong blocca treni e traghetti per la Cina. Il ministro Speranza: "Serve un coordinamento internazionale".

'UNO STATO AI PALESTINESI, GERUSALEMME CAPITALE D’ISRAELE'

TRUMP PRESENTA IL PIANO DI PACE AMERICANO SUL MEDIO ORIENTE

Il presidente americano Trump presenta il suo piano di pace per il Medio Oriente e propone la soluzione dei due Stati con Gerusalemme capitale indivisa di Israele e Gerusalemme capitale della Palestina. Investimenti per 50 miliardi di dollari per i palestinesi. Per Trump, che presenta il piano insieme al premier israeliano Netanyahu, "quello di oggi è un grande passo verso la pace". Ai palestinesi 4 anni per trattare. "E' l’ultima possibilità di pace per il Medio Oriente", dice il presidente Usa.

MAGGIORANZA AVANTI SULLA PRESCRIZIONE, MA IV NON VOTA

IL TESTO DI FI TORNA IN COMMISSIONE, VERSO UN VERTICE

La maggioranza va avanti sulla prescrizione, ma resta divisa. L'Aula della Camera vota il rinvio in commissione del testo Costa, deputato di Fi, con 72 voti di differenza. Italia Viva non partecipa al voto e punta sugli emendamenti presentati al decreto Milleproroghe. "Non facciamo passi indietro", dice l’ex ministra Boschi in piazza con i penalisti. La giustizia, insieme a concessioni Autostradali e Rai, è uno dei temi del vertice che il premier Conte punta a riunire entro la prossima settimana.

MUORE DI MALARIA AD AGRIGENTO, LA PROCURA APRE UN’INCHIESTA

INSEGNATE DI 44 ANNI, LA MALATTIA DOPO UNA VACANZA IN NIGERIA

Uccisa dalla malaria a 44 anni, dopo aver fatto una vacanza in Nigeria. Loredana Guida era insegnante e giornalista. Il 15 gennaio, dopo nove ore al Pronto Soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, aveva firmato per andare a casa. Cinque giorni dopo è tornata in coma ed è rimasta una settimana in rianimazione. Dopo un esposto dei familiari, la Procura ha aperto un’inchiesta, disponendo l’autopsia e l’acquisizione delle cartelle cliniche.

BRYANT, VOLO IN CONDIZIONI 'ESTREME', L’AMERICA S'INTERROGA

INDAGINI SULLO SCHIANTO, RINVIATO IL DERBY NBA DI LOS ANGELES

In volo nonostante le condizioni meteo 'estremè per la fitta nebbia. L’elicottero che si è schiantato causando la morte della star della Nba Kobe Bryantla figlia Gianna e altre sette persone, stando alle comunicazioni finali del pilota indicano, secondo gli investigatori, che stava salendo di quota per evitare lo strato di nubi. La fitta nebbia, che aveva indotto il dipartimento di polizia di Los Angeles a lasciare a terra i suoi elicotteri, è indicata come una delle possibili cause della tragedia. Kobe Bryant e la moglie Vanessa avevano un patto: non avrebbero mai volato insieme su un elicottero. Nba ha rinviato il derby di Los Angeles tra Lakers e La Clippers.

ATLANTIA ANNUNCIA LA CESSIONE DI QUOTE E VOLA IN BORSA

MA I 5 STELLE RIBADISCONO, 'NESSUN DUBBIO SULLA REVOCA'

Atlantia apre il capitale delle società controllate per favorire l'ingresso di soci finalizzati allo sviluppo del business delle società, sia sul fronte degli investimenti sia dell’occupazione. e In Piazza Affari il titolo chiude in rialzo del 6,38% a 22,33 euro, recuperando 1 miliardo e 100 milioni di capitalizzazione. Sono passate di mano 4,2 milioni azioni della controllante di Autostrade per l’Italia, contro una media degli ultimi trenta giorni di Borsa di 2,3 milioni di pezzi. Intanto il M5S ribadisce, con il viceministro Giancarlo Cancelleri, che '"vuole e chiede la revoca delle concessioni ai Benetton. Se qualcuno ha dei dubbi nel governo lo dica chiaramente".



LONDRA APRE A HUAWEI PER IL 5G, UNO SCHIAFFO AGLI USA

OK CON RESTRIZIONI AL COLOSSO CINESE. CASA BIANCA DELUSA

Via libera parziale, con restrizioni rafforzate, ma che significa luce verde. La Gran Bretagna non chiude le porte al colosso cinese Huawei per la realizzazione della nuova rete di telecomunicazioni 5G, malgrado i sospetti e le pressioni di Washington. Una scelta destinata a innescare la prima crisi importante fra Boris Johnson e Donald Trump alla vigilia del passaggio epocale della Brexit.

IL PORTOGALLO VUOLE TASSARE I PENSIONATI EUROPEI

PROPOSTA IN PARLAMENTO SULL'ALIQUOTA DA ZERO A 10%

In Portogallo il partito socialista al governo ha proposto di tassare fino al 10% i pensionati europei che si stabiliranno nel paese da quest’anno. La proposta è contenuta in un emendamento alla finanziaria del 2020. Lisbona aveva esentato gli europei dal pagamento delle tasse per 10 anni a condizione che vivessero in Portogallo per sei mesi all’anno.