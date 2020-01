Italia, stato d'emergenza per il virus. Un commissario per la crisi

L'Italia è in stato d’emergenza per il rischio sanitario connesso al coronavirus. Lo ha stabilito il Consiglio dei ministri che ha stanziato 5 milioni di euro. Il provvedimento durerà sei mesi. L’emergenza a livello nazionale sarà gestita da un Commissario straordinario, come avvenne per la Sars. I due casi confermati in Italia, la coppia di turisti cinesi, dopo essere atterrati a Milano hanno fatto tappa a Parma, Firenze e Roma dove, dopo aver accusato i sintomi, sono stati ricoverati. Si trovano in "condizioni discrete" allo Spallanzani. Lunedì rientreranno 70 degli 80 italiani a Wuhan. Stop ai voli da e per la Cina. Controlli rafforzati nei porti che restano aperti.

PSICOSI A ROMA, CARTELLO A FONTANA DI TREVI 'NO AI CINESI'

MASCHERINE INTROVABILI, A PRATO EPISODI DI INTOLLERANZA

Insieme alle notizie sul coronavirus avanza anche la psicosi. In un bar a Fontana di Trevi a Roma è stato affisso un cartello in cinese e in inglese con la richiesta ai cinesi di "non entrare". Per sdrammatizzare, invece, sempre nella capitale, nel quartiere multietnico Esquilino i camerieri hanno lavorato con una tuta intera bianca e mascherina. In Molise intanto sono introvabili le mascherine. Analoga situazione a Prato, dove vive la più vasta comunità cinese d’Italia. Per gli episodi d’intolleranza verso i cinesi che si sono verificati è nato un osservatorio.

LE AUTORITA' CINESI AMMETTONO I RITARDI NEL GESTIRE LA CRISI

A WUHAN LASCIATO PER STRADA PER ORE IL CADAVERE DI UN UOMO

Il segretario del Partito comunista cinese ha ammesso che i ritardi nelle misure di controllo hanno peggiorato lo stato dell’epidemia. A Wuhan la paura del virus dilaga. In città il corpo senza vita di un uomo, con una mascherina sul viso, è rimasto ieri per diverse ore su un marciapiede prima di essere portato via. Non è chiaro se la morte sia legata al virus. Individuati due contagiati in Russia, altri due casi confermati in Gb. Primo bambino contagiato in Germania. Nel paese i casi sono sei e tutti legati alla visita nella ditta di una cittadina cinese. In Cina il bilancio è di 213 morti e 9.700 contagiati. Putin scrive a Xi e offre la collaborazione della Russia.

"GOODBY LONDRA", DA MEZZANOTTE REGNO UNITO FUORI DALL’EUROPA

L’UE PERDE 66 MILIONI DI CITTADINI, GRAN BRETAGNA TORNA ISOLA

"Goodby Londra". Dalla mezzanotte, l’Europa saluta il Regno Unito che ha deciso la Brexit. L’unione perde 66 milioni di cittadini e 13 miliardi di pil nel prossimo bilancio. La Gran Bretagna torna un’isola. "E' l’alba di una nuova era", dice il premier Johnson che farà un discorso alla nazione. "Unità, trasparenza. rispetto", sono le parole d’ordine dell’Europa. "L'euro resta il cuore di un progetto comune", dice Draghi.

ALLARME DELLA CASSAZIONE, NO ALLA RIFORMA DELLE PRESCRIZIONE

ESPULSI SEI PARLAMENTARI DEI 5STELLE PER RITARDI NEI RIMBORSI

Stop alla riforma della prescrizione, servono correttivi per evitare che il settore penale della Cassazione affoghi sotto le 20-25mila cause in più che arriverebbero in mancanza di appello. L'allarme, diretto al governo, arriva dal primo presidente della Suprema Corte Mammone all’apertura dell’anno giudiziario. Nel M5S, intanto, pugno duro contro i parlamentari in ritardo con i rimborsi al MoVimento: in 6 sono stati espulsi. Si tratta di Aprile, Nitti, De Roma e Cappellani, che avevano già lasciato il M5S e di Frate e Ciampolillo. "Chi non rispetta gli impegni va allontanato", dicono i 5S. "Sono un esercito di silenti esecutori", la reazione di Frate.

PIL DEL QUARTO TRIMESTRE SCENDE DI 0,3%, FERMO SULL'ANNO

E’ IL PIU' FORTE CALO DAL PRIMO TRIMESTRE 2013, QUASI 7 ANNI

Il Pil del quarto trimestre 2019 scende dello 0,3% rispetto al terzo trimestre e resta fermo sull'anno. Il trimestre precedente aveva invece registrato un aumento dello 0,1% congiunturale e dello 0,5% tendenziale. In particolare, l’Istat sottolinea che il calo trimestrale dello 0,3% è il più forte dal primo trimestre del 2013, ovvero 7 anni.

CRAC POPOLARE DI BARI, ARRESTATI MARCO E GIANLUCA JACOBINI

SONO ACCUSATI DI FALSO IN BILANCIO E OSTACOLO ALLA VIGILANZA

La Guardia di Finanza di Bari ha notificato un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari per Marco e Gianluca Jacobini, padre e figlio: il primo è stato presidente del Cda e amministratore di fatto della Banca Popolare di Bari, il secondo vicedirettore e direttore generale di fatto dell’istituto di credito barese. Agli indagati sono contestati a vario titolo i reati di falso in bilancio, falso in prospetto e ostacolo alla vigilanza. ---.

AIRBUS PATTEGGIA MULTA DA 3,6 MILIARDI PER CHIUDERE INCHIESTE

MAXI MULTA DA 228 MLN DI EURO A TIM, FASTWEB, VODAFONE E WIND Airbus ha accettato di pagare una multa di 3,6 miliardi di euro alla Francia, alla Gran Bretagna e agli Stati Uniti per archiviare le inchieste per corruzione in cui è coinvolta che riguardavano «irregolarità» sui contratti di vendita degli aerei. L’Antitrust italiana ha sanzionato Fastweb, TIM, Vodafone e Wind Tre per 228 milioni di euro. Le compagnie avrebbero coordinato le proprie strategie commerciali relative al passaggio dalla fatturazione quadrisettimanale (28 giorni) a quella mensile.