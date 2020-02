Lodi, deraglia un Frecciarossa: 2 morti e 31 feriti

Il treno Frecciarossa Milano-Salerno è deragliato prima dell’alba a Ospedaletto Lodigiano, in provincia di Lodi. Nell’incidente 2 morti e 31 feriti. Le vittime sono i due macchinisti, Giuseppe Cicciù, di 51 anni, di Reggio Calabria, e Mario Di Cuonzo, di 59, di Capua. Le proporzione della tragedia potevano essere maggiori, a bordo c'erano infatti solo pochi passeggeri. Ma è il primo incidente mortale dell’alta velocità in Italia. "Siamo stati miracolatìi" dicono i superstiti. La causa del deragliamento potrebbe essere stata la manutenzione sbagliata di uno scambio poche ore prima del passaggio del treno. "Poteva essere una carneficina", dice il prefetto di Lodi. Mattarella piange "due nuove vittime del lavoro". Almeno due giorni per riaprire la linea ferroviaria.

CORONAVIRUS, ACCERTAMENTI SU UN ITALIANO TONATO DA WUHAN

SULLA NAVE IN GIAPPONE 35 CONNAZIONALI. MORTO IL MEDICO EROE

Sono in corso accertamenti su uno dei 56 italiani in quarantena alla Cecchignola dopo il ritorno con volo militare da Wuhan, la città-focolaio del coronavirus in Cina. Si tratterebbe di un uomo adulto, trasferito, con trasporto in biocontenimento, allo Spallanzani di Roma. La situazione è stata al centro di un incontro nella sede della Protezione Civile con il premier Conte e il ministro della Salute Speranza. Sono 35 i connazionali a bordo della nave da crociera Diamond Princess, della Carnival Japan, in quarantena al largo del Giappone, nessuno contagiato. Sono 565 le vittime nel mondo. E’ morto anche il medico eroe che aveva dato l’allarme per primo: non fu creduto e venne fermato dalla polizia, poi fu riabilitato e tornò in corsia a Wuhan.

CONTE ACCELERA SULLA PRESCRIZIONE, VERTICE DI MAGGIORANZA

VITALIZI, LA PROTESTA DEL M5S SARA' IN PIAZZA SAN SILVESTRO

Vertice di maggioranza sulla prescrizione stasera a Palazzo Chigi, dopo il Consiglio dei ministri. 'Resta fermo l’impegno del governo a attuare nella sua massima potenzialità il Reddito di Cittadinanza, al fine di migliorarne la capacità di contrasto alla povertà e di incentivare il reinserimento socio-economico, nell’ambito della definizione dell’Agenda 2020-2023', ha detto Conte rispondendo al Question Time al Senato. Il M5S torna in piazza contro i vitalizzi, la conferma sul blog dal capo politico Crimi. L’appuntamento è sabato 15 febbraio alle 14 a Piazza San Silvestro a Roma.

UTILE FCA GIU' DEL 19%. RISCHIO STOP IMPIANTO PER CORONAVIRUS

MANLEY, "IL 2019 ANNO STORICO. FUSIONE CON PSA ENTRO IL 2021"

Fca ha chiuso il 2019 con un utile netto di 2,7 miliardi di euro, in calo del 19% e un utile netto adjusted di 4,3 miliardi di euro (-9%). I ricavi netti sono in calo del 2%. La fusione tra Fca e Psa, "che dovrebbe chiudersi alla fine del 2020 o all’inizio del 2021, genererà sinergie che a regime sono stimate in circa 3,7 miliardi di euro su base annuale". L’ad Mike Manley parlando al Financial Times ha annunciato che "Se la situazione del coronavirus continua a peggiorare Fca potrebbe fermare uno stabilimento in Europa nelle prossime due-quattro settimane".

PONTE DI GENOVA, BENETTON INTERROMPE IL RAPPORTO CON TOSCANI

STOP DOPO LE POLEMICHE SULLA FRASE PRONUNCIATA DAL FOTOGRAFO

Benetton interrompe il rapporto con Oliviero Toscani dopo le affermazioni del creativo sul crollo del Ponte Morandi. E lo fa dopo essersi dissociato dalle affermazioni ddel fotografo che a Un giorno da Pecora, a proposito del crollo del Ponte Morandi, aveva detto 'ma a chi interessa che caschi un ponte, smettiamolà. Frase a suo dire 'estrapolatà e per la quale il creativo ha detto ieri di essere "distrutto umanamente".

INTESA BERLUSCONI-LARIO, RINUNCIANO ALLA RICHIESTA DI SOLDI

46 MILIONI LUI, 19 MILIONI LA EX MOGLIE. CHIUSE LE PENDENZE

Silvio Berlusconi e Veronica Lario hanno raggiunto un accordo, ratificato dal Tribunale di Monza, che mette la parola fine alla battaglia legale sui profili economici del divorzio, chiudendo tutte le pendenze. L’ex premier ha rinunciato a chiedere i circa 46 milioni di euro che l’ex moglie gli doveva sulla base della Cassazione che confermò la revoca dell’assegno di divorzio. Lario, dal canto suo, ha rinunciato a chiedere 18 milioni.

TRE SORELLE SUICIDE, AVEVANO GIA' TENTATO NEL 2015

AVEVANO FRA 55 E 70 ANNI, LA TERZA SI E’ IMPICCATA

Tre sorelle, tra i 55 e i 70 anni, si sono tolte la vita, tra ieri e oggi, a Carmagnola (Torino). I carabinieri hanno trovato una delle vittime impiccata al balcone di casa. In tasca aveva un biglietto di scuse nel quale spiegava di averlo fatto perché le due sorelle si erano suicidate poco prima. I carabinieri hanno infatti trovato i cadaveri delle altre due donne. Le tre avevano già tentato il suicidio il 20 luglio 2015.



DOPO IL BOOM DELLA SECONDA SERATA, A SANREMO LE COVER

MUORE A 103 ANNI KIRK DOUGLAS, ULTIMO GRANDE DI HOLLYWOOD

Seconda serata da record di ascolti per il Festival di Sanremo con 9.962.000 telespettatori, pari al 53,3% di share (dato più alto dal 1995). Gabbani domina la prima classifica generale dopo l'esibizione di tutti i big. Quella di oggi è la serata delle cover: i 24 Big reinterpreteranno altrettanti successi della storia di Sanremo insieme agli ospiti. E’ morto all’età di 103 anni l’ultimo grande di Hollywood, Kirk Douglas.