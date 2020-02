Niccolò è in Italia. Ed è negativo al test del coronavirus

Niccolò, il 17enne di Grado bloccato a Wuhan a causa della febbre, è in Italia e il test effettuato presso lo Spallanzani "è negativo". Il giovane "completerà ora il periodo di ricovero in isolamento". "Sono felice di essere tornato in Italia", ha detto al suo arrivo dopo un viaggio a bordo di un volo militare attrezzato per lui. Ha parlato con la madre. Un turista cinese di 80 anni è morto in Francia. E’ la prima vittima fuori dall’ Asia. L’ultimo bilancio sale a 1.527 morti, 67.097 contagi. E' intanto allo studio la possibilità di realizzare un volo di rimpatrio per i 35 italiani bloccati sulla nave da crociera Diamond Princess in Giappone. Pechino rassicura, "il virus è curabile, ne usciremo più forti".

M5S TORNA IN PIAZZA CONTRO VITALIZI E ALLEANZE A TAVOLINO

MOLTI NO A INTESA PD. CRIMI: NESSUNA ALTERNATIVA A CONTE BIS

"In piazza perché chiediamo istituzioni all’altezza dell’amore per il nostro Paese, all’altezza dei valori della bandiera italiana". Così Luigi Di Maio dal palco della piazza anti vitalizi dei 5 stelle pronto ad alzare le barricate per difendere il Guardasigilli e contro nuove alleanze scritte a tavolino. "Abbiamo un ministro della giustizia tutto d’un pezzo e dobbiamo difendere la riforma della prescrizione che dice una sola cosa: non esistono scorciatoie per chi vuole fare il furbo". Il capo politico M5S Vito Crimi dal palco rilancia: "Nessuno tocchi quello che M5S ha fatto finora" riferendosi a prescrizione, reddito di cittadinanza e spazzacorrotti.

USA ALZANO I DAZI SU AIRBUS E SALVANO IL MADE IN ITALY

NO AUMENTI PER VINO E PARMIGIANO, ESULTA IL GOVERNO

Nuova offensiva Usa sul fronte dei dazi all’Europa, con un aumento dal 10% al 15% che colpisce Airbus. Tira un sospiro di sollievo il Made in Italy, che temeva una nuova stangata su beni simbolo del nostro export come il parmigiano e il vino. L’Italia esce indenne dalla revisione della lista dei prodotti soggetti a dazi del 25% che gli Usa avevano emanato lo scorso ottobre a seguito della sentenza del Wto sul caso Airbus. "L'Italia è uscita indenne. Sono stati colpiti altri Paesi ma non il nostro", esulta il ministro degli esteri Luigi Di Maio, che ricorda: "Salvi i vini, l’olio d’oliva e gli altri prodotti italiani che rischiavano dazi fino al 100%".

DIMESSA DOPO CONTROLLI IN OSPEDALE, AURORA MUORE A 16 ANNI

TROVATA SENZA VITA. PROCURA PROCEDE PER OMICIDIO COLPOSO

Aurora, di soli 16 anni è stata trovata morta stamattina nel suo letto dai genitori a Montefiascone, in provincia di Viterbo. La Procura di Viterbo procede per omicidio colposo. Martedì l'autopsia. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha inviato una task force di ispettori All’Ospedale di Belcolle. La sedicenne da una decina di giorni accusava problemi di salute e perdita di peso. In seguito a un malore sarebbe stata anche portata ieri in ospedale e dopo alcuni controlli dimessa.

IMPRENDITORI, DIFFICOLTA' AD ASSUMERE, MANCA 33% PERSONALE

POCHI CANDIDATI O SCARSA PREPARAZIONE, DA CUOCHI A TECNICI

I nuovi posti di lavoro ci sono, ma mancano le persone da assumere. E i motivi sono, in parte la mancanza di candidati, in parte il fatto che a presentarsi sono persone non abbastanza qualificate. Un quadro che sta creando non poche difficoltà agli imprenditori, in particolar modo nel Nord Est. Secondo la Cgia di Mestre, sulla base di un’indagine Unioncamere-Anpal, manca all’appello il 32,8% delle assunzioni previste. Per mancanza di candidati (il 15,7% e per la scarsa preparazione il 13,8%). Al Sud mancano i cuochi, i camerieri e le professioni del turismo.

ZAKY RESTA IN CARCERE, IL TRIBUNALE RESPINGE IL RICORSO

GIOVANE IN MANETTE ALL’UDIENZA-LAMPO. AMNESTY, AGIRE DI PIU'

Il tribunale di Mansura, dopo un’udienza durata appena dieci minuti, ha respinto la richiesta di scarcerazione presentata dai legali di Patrick George Zaky, lo studente dell’Università di Bologna arrestato al rientro in Egitto con accuse di propaganda eversiva. 'Il ricorso è stato respinto", ha detto uno dei legali del ragazzo Wael Ghaly. Amnesty International Italia. "Adesso ripartiamo con una campagna ancora più forte, più viva", in vista dell’udienza del 22, in cui si deciderà se rinnovare la detenzione preventiva di Zaky, per arrivarci "più determinati".

SUPER BULLE PICCHIANO LE COMPAGNE, POI IL VIDEO SUI SOCIAL

DENUNCIATE DALLA POLIZIA POSTALE DUE RAGAZZE, DI 14 E 11 ANNI

Hanno aggredito violentemente due loro coetanee all’uscita della scuola media che frequentano a Catania. Una di loro ha ripreso la violenza con uno smartphone e ha diffuso il video su social. Le vittime, medicate in ospedale, sono state anche minacciate di ritorsioni in caso di esposti: "Se mi fai la denuncia te ne vai da Catania..", è il testo di un messaggio inviato loro. A fa scattare le indagini la dirigenza della scuola. Denunciate le due minorenni, ma la più piccola non è penalmente imputabile. Sequestrato lo smartphone e rimosso il video.

CALCIO: LECCE SCATTO PER LA SALVEZZA, SPAL BATTUTA 2-1

ATLETICA: DUPLANTIS MIGLIORA ANCORA IL MONDIALE NELL’ASTA

Il Lecce batte Spal 2-1 nel primo anticipo della 24/a giornata del campionato di serie A. E’ in corso il match Bologna-Genoa in attesa della sfida serale per il quarto posto in classifica tra Atalanta e Roma. Armand Duplantis ha ritoccato ancora il record mondiale di salto con l’asta, portandolo alla misura di 6 metri e 18 centimetri, a Glasgow.