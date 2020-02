Conte: 'Non voglio nuove maggioranze'. Si apre una settimana cruciale

Dopo le tensioni nella maggioranza della settimana trascorsa per il premier Conte si preparano giorni intensi. Smentite, da Palazzo Chigi e dal Colle alcune "ricostruzioni" giornalistiche che hanno "stupito" il Quirinale e sono state negate dal governo, il premier chiarisce di "non essere alla ricerca di altre maggioranze diverse da quella che attualmente sostengono il governo". Torna a parlare il leader dell’Iv, Matteo Renzi, protagonista della battaglia che lo vede contrapposto al Guardasigilli sulla prescrizione: "Sono giorni pieni di inutili polemiche" e cita Confucio: "La pazienza è potenza. Ci vuole pazienza per sopportare le fake news di questi giorni". Di Maio conferma la "massima fiducia a Conte".

60 MILIONI DI CINESI AI "DOMICILIARI", XI SAPEVA DA 7 GENNAIO

UN VOLO PER GLI ITALIANI SULLA NAVE. NICCOLO' STA BENE

La Cina inasprisce le restrizioni per combattere l’epidemia nell’Hubei. A sessanta milioni di persone è stato chiesto di non uscire da casa (salvo emergenze) e l’uso di auto private è stato vietato a tempo indeterminato. Xi prova a placare le polemiche ricordando di essere in "in prima linea da gennaio". L'epidemia intanto potrebbe avere un effetto negativo sulla crescita mondiale nel 2020 che dipende dalla capacità della Cina di contenere la sua diffusione. E’ l’allarme della direttrice del Fondo Monetario internazionale Kristalina Georgieva. Niccolò negativo ai test, sta bene. Il ministro Di Maio: "Partirà un volo" per recuperare gli italiani a bordo della Diamond Princess, in Giappone dalla quale oggi sono stati evacuati gli americani. E in Cina il bilancio delle vittime è salito ad oltre 1.600. Primo morto a Taiwan, aveva 61 anni.

SARDINE A ROMA CONTRO SALVINI, NELLA STESSA PIAZZA IERI I M5S

LEADER LEGA APRE CAMPAGNA PER CONTENDERE ROMA A FDI-FI

Hanno scelto Roma le Sardine per ricordare al governo la richiesta di cancellare i decreti sicurezza e, come in Emilia Romagna, per contrastare le aspirazione del leader della Lega Salvini anch’esso nella capitale per aprire la campagna elettorale per scalzare la giusta Raggi e battere sul tempo gli alleati del centrodestra. Le Sardine nella stessa piazza che ieri ha ospitato il M5s mentre il leader della Lega era all’Eur in una sorta di derby a distanza. Salvini è tornato a parlare dell’Europa: "Se non cambierà, decreta la sua morte".

EN MARCHE CANDIDA MINISTRA BUZYN AL POSTO DI GRIVEAUX

FERMATA COMPAGNA DELL’ARTISTA RUSSO CHE HA DIFFUSO IL VIDEO

Agnes Buzyn, ministra della Salute francese, ha annunciato oggi di essere candidata alle elezioni per La Republique en Marche, partito di Emmanuel Macron, a sindaco della capitale in sostituzione di Benjamin Griveaux, travolto dallo scandalo del video hard. La compagnia di Piotr Pavlenski, l’artista russo che afferma di essere all’origine della diffusione del video a sfondo sessuale che ha messo in crisi la candidatura di Griveaux, è in stato di fermo per "violazione della privacy" e "diffusione senza il consenso di immagini a sfondo sessuale". Anche Pavlenski è in stato di fermo.

LORENZO VITTIMA DELL’ANORESSIA. I GENITORI, "LASCIATI SOLI"

LO STUDENTE DI MONCALIERI E’ MORTO DUE SETTIMANE FA

"Non ci sono in Italia strutture pubbliche adeguate per la cura dell’anoressia". E’ l’amara"denuncia dei genitori di un ventenne torinese morto all’inizio di febbraio. Non mangiava più, l’hanno trovato nel letto di casa sua, morto nel sonno. Aveva sofferto di anoressia a 14 anni, era guarito dopo un periodo di cura in una clinica specializzata, a 18 anni la ricaduta. "Le istituzioni - ha detto il padre - devono muoversi: prima con la prevenzione nelle scuole e poi investendo nella sanità. Mancano anche i percorsi di sostegno alle famiglie".

RIMOSSO DA BINARI IL PRIMO VAGONE DEL FRECCIAROSSA DERAGLIATO

POSIZIONATO SU TRASPORTO ECCEZIONALE PER TRASFERIRLO

Il primo vagone del Frecciarossa deragliato il 6 febbraio scorso dalla linea dell’Alta Velocità a Ospedaletto Lodigiano (Lodi) è stato alzato dai binari e lo si sta, ora, posizionando sul mezzo di trasporto eccezionale che dovrà condurlo alla riparazione. L'operazione si è svolta velocemente. Il vagone è stato alzato dai binari e collocato sul mezzo di trasporto.

ALLARME ONU SULLA LIBIA. DI MAIO, "MISSIONE UE PER STOP ARMI"

MINISTRO ESTERI RILANCIA: "DOMANI NE PARLEREMO A BRUXELLES"

L'Onu lancia l’allarme sulla Libia dove, rileva "la situazione resta molto preoccupante" perché "nonostante alcuni segnali positivi", ha spiegato, la popolazione continua a soffrire e la situazione economica continua a deteriorarsi, esacerbata dal blocco del petrolio. Di Maio chiede una missione dell’Ue per "tenere il punto sull'embargo della armi" bloccando "l'ingresso delle armi in Libia". Una richiesta che porterà al tavolo domani a Bruxelles

FIORENTINA STENDE LA SAMPDORIA, LA JUVE BATTE IL BRESCIA

BIATHLON: DOROTHEA WIERER TRIONFA IN CASA, ORO MONDIALE

La Fiorentina batte la Sampdoria 5-1, mentre la Juventus va in goal contro il Brescia 2-0. Finisce 0-1 il match Sassuolo-Parma. Attesa all’Olimpico per la sfida alle 20.45 Lazio-Inter. Dorothea Wierer trionfa ai Mondiali di biathlon ad Anterselva (Bolzano), vincendo l’oro nell’inseguimento. L’atleta di casa ha trionfato in uno stadio che le ha tributato un’ovazione, imponendosi con il tempo di 1h 29' 22''.