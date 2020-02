Intesa punta a Ubi Banca: nascerebbe un colosso da 1.100 miliardi di risparmio

Intesa Sanpaolo ha lanciato un’offerta pubblica di scambio sulla totalità delle azioni di Ubi Banca, con l’obiettivo di "consolidare la propria leadership". Nascerebbe così un gruppo dal valore di 48 miliardi di euro, che gestirà 1.100 miliardi di risparmi e sarà terza banca europea per capitalizzazione. Bper acquisterebbe 400-500 filiali in Nord Italia. Prevista l’uscita di 5mila dipendenti, a fronte di 2.500 assunzioni. Il Cda di Ubi banca di riunirà domani per esaminare l’offerta. Il Ceo di Intesa Sanpaolo, Messina, è ottimista, il presidente Gros-Pietro parla di "operazione geniale". Avvertito il ministro Gualtieri, via libera della Bce. Volano i titoli di Ubi in Borsa, +23,5%.

UN ITALIANO POSITIVO AL CORONAVIRUS SULLA DIAMOND PRINCESS

BUCO NEI CONTROLLI IN CAMBOGIA, 3 CONNAZIONALI SALTANO I TEST

C'è anche un italiano fra le persone contagiate dal coronavirus a bordo della nave da crociera Diamond Princess, ormeggiata a Yokohama, in Giappone. Tre italiani invece sono sbarcati, senza effettuare i test, dalla nave Westerdam, in Cambogia, nonostante a bordo una donna risultasse contagiata. Sono stati rintracciati e si trovano in auto-isolamento, uno vive a Sanremo. Continuano a migliorare intanto le condizioni della coppia di cinesi ricoverati allo Spallanzani, mentre giovedì dovrebbe finire la quarantena per i 55 connazionali alla Cecchignola. Ed è salito a 1.875 il numero delle vittime, 73.337 i contagiati. L’Oms: 92 i casi in 12 Paesi fuori dalla Cina.

ADDIO A FLAVIO BUCCI, "IRREGOLARE DI TALENTO" DEL CINEMA

MORTO SOLO E IN POVERTA' A 72 ANNI DOPO UNA VITA DI ECCESSI

E' morto a 72 anni, da solo e in povertà, l’attore Flavio Bucci. Il corpo è stato trovato nell’appartamento che aveva eletto a suo ultimo rifugio a Passoscuro, sul litorale romano, dopo una vita di eccessi, esaltazioni e depressioni. Ad ucciderlo, probabilmente, è stato un infarto. Attore eclettico e fuori dagli schemi, ha vissuto un’intesa carriera fra cinema e teatro. "Irregolare di talento", come amava definirsi, fra i suoi film si ricordano "La classe operaia va in Paradiso" di Elio Petri e 'Il marchese del Grillo" di Mario Monicelli con Alberto Sordi. La sua intepretazione più famosa resta però quella del pittore Antonio Ligabue nello sceneggiato Rai di Salvatore Nocita.

BRACCIO DI FERRO SULLE INTERCETTAZIONI, IV VOTA LA FIDUCIA

ALTA TENSIONE SULLA PRESCRIZIONE. RENZI, "IO NON MI ARRENDO"

Il clima resta teso nella maggioranza, ed il confronto fra i partiti si sposta sul decreto intercettazioni. Trovata l’intesa dopo un vertice di maggioranza, Iv voterà la fiducia sul testo approvato in Cdm ma avverte: "Chi forza a colpi di emendamento spacca la maggioranza". I lavori in commissione però slittano più volte, ritarda l’esame in aula. Il governo pone la fiducia sul Milleproroghe, mentre il dibattito resta aperto sulla prescrizione. Renzi tiene duro, Bonafede commenta: "C'è un problema, ma quando si cercano soluzioni, non vanno bene".

SORPRESA DI SANTELLI, CAPITANO ULTIMO ASSESSORE IN CALABRIA

SI OCCUPERA' DI AMBIENTE, "GARANTIRO' LA COMUNITA' DALLE MAFIE"

Si presenta subito con un colpo a sorpresa Jole Santelli, neopresidente della Regione Calabria. Assessore all’Ambiente della sua Giunta sarà il colonnello dei carabinieri Sergio De Caprio, più noto come "Capitano Ultimo", l’ufficiale che nel 1993 arrestò Totò Riina, capo indiscusso di Cosa nostra, dopo una latitanza protrattasi per oltre 20 anni. "Il mio obiettivo è tutelare l’autodeterminazione delle comunità calabresi senza l'interferenza delle mafie di ogni tipo", ha detto l’ufficiale.

NUOVE SVASTICHE IN PIEMONTE, ADESIVI PER "RE HITLER"

NEL MIRINO LA CASA DELLA FIGLIA DI UN PARTIGIANO E UN TEATRO

Scritte neonaziste sono comparse sulla targa del campanello dell’appartamento della figlia di un partigiano nel quartiere Vanchiglia, a Torino. Sono due piccoli adesivi con la scritta «Re Hitler», una svastica e a una croce celtica. Lo scorso 30 gennaio, sullo stesso campanello erano comparsi altri due adesivi con la scritta "Sieg Heil" e una svastica. Episodio simile a Villadossola, cittadina piemontese medaglia d’argento per la resistenza, dove una svastica e una croce celtica sono state disegnate con la vernice sulla facciata di un teatro.

UN MEDICO INDAGATO PER LA MORTE DI AURORA, OMICIDIO COLPOSO

RAGAZZA DI 16 ANNI MORI' DOPO DIMISSIONI DAL PRONTO SOCCORSO

C'è un indagato nell’indagine avviata dalla Procura di Viterbo sulla morte di Aurora Grazini, la 16enne trovata in morta in casa sabato mattina. Si tratta di uno dei medici del pronto soccorso dove la minorenne si era recata perché accusava uno stato d’ansia e un attacco di panico. Nei suoi confronti l'accusa è di omicidio colposo. All’iscrizione si è arrivati grazie ad acquisizioni testimoniali e documentali.

POMPEI RISCOPRE UN CAPOLAVORO, RIAPRE LA CASA DEGLI AMANTI

DANNEGGIATA DAL SISMA IN IRPINIA, ERA CHIUSA DA QUARANT'ANNI

Portata alla luce nel 1933 e fortemente danneggiata dal terremoto dell’Irpinia, riapre al pubblico dopo 40 anni a Pompei la Casa degli Amanti, gioiello unico del sito archeologico campano, il solo di cui si sia conservato quasi completamente il secondo piano. "E' incredibilmente preziosa", commenta il direttore del Parco Archeologico Massimo Osanna, e il ministro Franceschini perla di "una storia di rinascita e di riscatto, modello per l’Europa nella gestione dei fondi comunitari".