Coronavirus: nulle le ordinanza dei sindaci in contrasto con quelle nazionali

I malati di coronavirus in Italia sono 1.577, il 9% sono ricoverati in terapia intensiva. I morti salgono a 34, i guariti a 83. Sono stati fatti 21.127 tamponi. Sono i dati forniti nel punto della Protezione civile. Secondo l’Istituto Superiore di Sanità, i primi casi risalgono all’inizio di febbraio, ma l'infezione probabilmente già circolava nella seconda metà di gennaio. L’ultima bozza del decreto approvato venerdi dal governo prevede che siano "inefficaci" le ordinanze dei sindaci i materia di coronavirus in contrasto con le misure del governo.

IL VIRUS FERMA IL LOUVRE, CHIUDE SAN LUIGI DEI FRANCESI

RINVIATO L’EVENTO DI ASSISI CON IL PAPA, MALATO SEPULVEDA

Il coronavirus ferma il museo del Louvre rimasto chiuso oggi per una riunione sull'epidemia tra direzione e personale. Chiusa a Roma la chiesa di San Luigi dei francesi 'fino a nuovo ordinè dopo che un sacerdote tornato a Parigi è in ospedale. E’ la prima chiusura di una chiesa a Roma. Stop ai voli dagli Usa per Milano fino a maggio. Rinviato a novembre l’evento sull'Economy of Francesco che si doveva svolgere il 20-21 marzo con il Papa e i giovani. Bergoglio, raffreddato, ha annunciato all’Angelus che non andrà in ritiro ad Ariccia per gli esercizi spirituali.

IL GOVERNO CHIEDE PIU' DEFICIT, TENSIONE NELLA MAGGIORANZA

MERCOLEDI' VERTICE ECOFIN. BOCCIA, PIANO DA 3MILA MILIARDI

Il governo è pronto a chiedere a Parlamento e Ue di sfondare il tetto del deficit per rilanciare l’economia colpita dal virus. Mercoledì l’incontro di Conte con le parti sociali. Riunione domani anche di Zingaretti, che suscita l’irritazione di M5S e Italia Viva. Il presidente di Confindustria Boccia dice che all’Europa non bisogna chiedere una piccola flessibilità, ma un grande piano infrastrutturale transeuropeo da 3mila miliardì. Per Salvini il governo deve stanziare"'almeno 20 miliardi". Mercoledì riunione dell’Ecofin in teleconferenza sull'emergenza economica. Fonti europee aprono sulle richieste avanzate dall’Italia. Gentiloni al lavoro per trovare gli strumenti.

LA SERIE A NEL CAOS, LITE DAL PINO-MAROTTA SUI RECUPERI

MERCOLEDI' ASSEMBLEA DI LEGA, ATALANTA A VALANGA SUL LECCE

Serie A nel caos. Nulla di fatto nel Consiglio straordinario della Lega calcio, riunito in teleconferenza sull'emergenza coronavirus. Lite Dal Pino-Marotta sulla decisione di rinviare Juve-Inter. Mercoledì assemblea a Roma. Diverse ipotesi per i recuperi: ad esempio, far disputare il big match mercoledì o giovedì, facendo slittare la semifinale di Coppa Italia dei bianconeri con il Milan. Spadafora: "I club non scarichino sul governo. La Lega valuti di fare subito i recuperi". Intanto, Atalanta a valanga sul Lecce: 7-2 in Salento, con autogol di Donati, tripletta di Zapata e reti di Ilcic, Muriel e Malinoski.

TENTA DI RAPINARE UN CARABINIERE, UN 16ENNE UCCISO A NAPOLI

AVEVA UNA PISTOLA GIOCATTOLO. PADRE, "GIUSTIZIA, E’ OMICIDIO"

Un ragazzo di 16 anni, Ugo Russo, è stato ucciso la notte scorsa a Napoli da un carabiniere fuori servizio che aveva tentato di rapinare. Secondo la ricostruzione dell’Arma, il militare 23enne era su un’auto con una ragazza, il ragazzino è arrivato su uno scooter con un complice e lo ha minacciato con una pistola, che poi è risultata giocattolo. Il carabiniere, secondo la ricostruzione del comando provinciale, si è qualificato e poi ha sparato tre colpi, uccidendo il ragazzino. All’alba i parenti hanno devastato il Pronto soccorso dove era stato trasportato. "Chiediamo di acquisire le immagini, è omicidio", dice il padre.



EMERGENZA PROFUGHI SIRIANI, 10MILA BLOCCATI AL CONFINE GRECO

L’ALLARME DI ONU E DI FRONTEX, BRUXELLES CHIEDE UN VERTICE UE

La Grecia ha bloccato in due giorni quasi 10mila migranti che cercavano di entrare in Europa dal confine turco. Quattro gommoni con oltre 200 migranti sono sbarcati a Lesbo. Frontex porta ad 'altò il livello di allerta sulle frontiere europee e invia altre attrezzature tecniche e uomini verso la Grecia. Bruxelles chiede la riunione Ue del Consiglio dei ministri dell’Interno. L’Alto rappresentante Borrell convoca il Consiglio esteri.

BIDEN VINCE IN SOUTH CAROLINA E RIAPRE IL SUPER TUESDAY

L’INCOGNITA BLOOMBERG, SANDERS AVANTI IN 12 STATI SU 14

Biden trionfa in South Carolina, conquistando la prima vittoria nella corsa Dem alla Casa Bianca. L’ex vicepresidente di Obama, premiato dal voto degli afro-americani, riapre così i pronostici per il Super Teusday. Ampio il distacco con il principale rivale Sanders, che tuttavia è in testa nei sondaggi in 12 dei 14 Stati in cui si vota domani. Il miliardario Tom Steyer, dopo una campagna da 20 milioni di dollari, si è piazzato al terzo posto convincendosi a gettare la spugna.



SCI, FEDERICA BRIGNONE VINCE LA COPPA DEL MONDO DI COMBINATA

ANNULLATA A LA THUILE, TITOLO MATEMATICO, "ORA SPRINT FINALE"

Federica Brignone ha vinto la Coppa del Mondo di combinata. L'azzurra ha ottenuto la matematica certezza del successo dopo l'annullamento della gara di La Thuile per troppa neve. "Ho provato un’emozione incredibile. Avrei preferito giocarmela, ma al meteo non si comanda", dice e si prepara "allo sprint finale" nelle altre specialità.