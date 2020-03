Coronavirus: i contagiati oltre quota 5.000

Il nuovo bilancio dei contagi da coronavirus, reso noto dal commissario Borrelli è di 5.061 i malati per coronavirus in Italia e 233 i morti, 36 in più. Sono 567 i malati ricoverati in terapia intensiva per coronavirus, di questi 359 sono in Lombardia, che ha avuto un incremento in un giorno di 50 casi. Sono invece 2651 i malati con sintomi ricoverati e 1843 quelli in isolamento domiciliare. Tra i nuovi provvedimenti annunciati il trasferimento, dagli ospedali della Lombardia, a quelli di altre regioni, di malati in terapia intensiva per malattie diverse dal contagio da coronavirus. Entro stasera i nuovi provvedimenti del governo per fronteggiare l’emergenza.

ZINGARETTI ANNUNCIA,IO POSITIVO. IL VIRUS ENTRA NEL PALAZZO

L’ANGELUS DEL PAPA DOMANI SOLO IN DIRETTA VIDEO E STREAMING

Il governatore del Lazio e segretario del Pd Nicola Zingaretti è "positivo al test del coronavirus". Lo ha annunciato attraverso Facebook spiegando: "Sto bene ma dovrò rimanere a casa per i prossimi giorni. Da qui continuerò a seguire il lavoro che c'è da fare. Coraggio a tutti e a presto". La preghiera dell’Angelus del Papa di domani 8 marzo avverrà dalla Biblioteca del Palazzo Apostolico e non in piazza, dalla finestra. Sarà trasmessa in diretta streaming e sugli schermi in piazza San Pietro.

IN CINA CROLLA L’HOTEL DELLA QUARANTENA, 70 SOTTO LE MACERIE

DOPO 45 CASI L’ISLANDA DICHIARA LO STATO DI EMERGENZA

Un hotel, recentemente convertito per le quarantene dei pazienti guariti dal coronavirus è crollato a Quanzhou, nella provincia cinese sudorientale del Fujian. Sono circa 70 le persone rimaste intrappolate tra le macerie, mentre 28 sono state tratte in salvo dai soccorsi. L’Islanda ha dichiarato lo 'stato d’emergenzà per il coronavirus dopo che i contagi sono saliti a 45 su una popolazione di poco più di 300.000 abitanti. A Malta il primo caso di coronavirus: una dodicenne italiana già in quarantena auto-imposta.

MEDICI NON POSITIVI AL COVID-19 POSSONO RIENTRARE IN SERVIZIO

TERAPIA INTENSIVA LOMBARDA AL COLLASSO, IMPOSSIBILE GESTIRE

Accolta dal Governo la norma che consente ai medici posti in sorveglianza, ma non positivi al Covid-19, di rientrare al lavoro. La norma sull'isolamento "non si applica agli operatori sanitari e a quelli dei servizi pubblici essenziali che vengono sottoposti a sorveglianza", questi "sospendono l’attività nel caso di sintomatologia respiratoria o esito positivo al Covid-19". Intanto il coordinamento delle terapie intensive della Lombardia denuncia che "nonostante l’enorme impegno di tutto il personale sanitario e il dispiegamento degli strumenti disponibili una corretta gestione del fenomeno è impossibile". Gli intensivisti lombardi paventano anche il rischio di "una disastrosa calamità sanitaria in assenza di tempestive ed adeguate disposizioni da parte delle Autorità".

ODISSEA DELLE NAVI DA CROCIERA RESPINTE NEI PORTI ALL’ESTERO

COSTA FORTUNA A SINGAPORE, GRAND PRINCESS IN UN ALTRO PORTO

Dopo lo stop della Malesia alla nave Costa Fortuna "a causa delle restrizioni imposte nelle ultime ore dal Governo" malese, la nave sta facendo rotta verso Singapore. La nave da crociera Grand Princess, bloccata al largo della California dal 4 marzo, sarà dirottata su un porto non commerciale e lì i 3.533 passeggeri e l’equipaggio faranno il test del coronavirus dopo che 21 sono risultati contagiati. I 32 italiani stanno bene. Intanto dopo i controlli dell’ufficio di sanità marittima a bordo della nave da crociera Msc, alcuni dei 2.250 passeggeri, approdata a Messina, sono scesi dalla nave per un’escursione.

8 MARZO COL CORONAVIRUS, FLASH MOB A DISTANZA DI SICUREZZA

NON CI SARANNO I CORTEI MA INDUMENTI FUCSIA ALLE FINESTRE

A distanza di sicurezza per decreto ma con un filo fucsia che legherà i corpi. Ai tempi del Coronavirus anche l’8 marzo si trasforma. Domani niente cortei, nè rassegne, nè feste, ma un sit in nel cuore di Roma ci sarà. "I nostri corpi si disporranno a distanza - spiega la piattaforma 'Non Una di Meno' storica promotrice della manifestazione dell’8 marzo - ma uniti da un filo fucsia che segnala ciò che ci rende vive: la cura reciproca, le alleanze nelle differenze, la lotta quotidiana alla solitudine, alla violenza patriarcale, allo sfruttamento". L'emergenza Coronavirus "non cancella ma conferma - dicono - l'urgenza della nostra lotta".

CONFINDUSTRIA: PASINI LASCIA, ORA E’ SFIDA BONOMI-MATTIOLI

PASSO INDIETRO PER LA CORSA ALLA PRESIDENZA DELL’ASSOCIAZIONE

L'industriale bresciano dell’acciaio Giuseppe Pasini abbandona la corsa alla presidenza di Confindustria decidendo di 'lasciare ai colleghi Bonomi e Mattioli l’ultimo confrontò. Spiega di aver riscontrato sulle sue linee programmatiche "grandi apprezzamenti ma non sufficienti in termini di voto".

ZAKY, ALTRI 15 GIORNI NEL FAMIGERATO CARCERE DEL CAIRO

PROLUNGATA PER LA SECONDA VOLTA LA CUSTODIA CAUTELARE

E' stata rinnovata per altri 15 giorni la custodia cautelare in carcere per George Patrick Zaky, lo studente egiziano dell’università di Bologna arrestato in Egitto. Così la sua legale Hoda Nasrallah. Zaky "resterà nel carcere di Tora in una sezione per detenuti politici", ha detto il legale ma "si trova meglio a Tora che a Mansura".