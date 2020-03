Coronavirus: 133 morti più di ieri. Quasi tutti in Lombardia

Sono 6.387 i malati per coronavirus in Italia, con un incremento di 1.326 persone rispetto a ieri, e 366 i morti, 133 in più. E' il bilancio aggiornato degli effetti del contagio per coronavirus del commissario Borrelli. Sono 650 i ricoverati in terapia intensiva per coronavirus, 291 in più rispetto a ieri. Borrelli ha annunciato l’acquisto di 22 milioni di mascherine chirurgiche. Otto governatori chiedono di "attivare subito, con assoluta urgenza, un tavolo di confronto tra il Governo, le Regioni e le Province autonome" per un "confronto immediato, in videoconferenza, con il premier Conte" sul dpcm. Intanto anche il presidente del Piemonte, Alberto Cirio, è stato contagiato dal virus. Il sud non vuole l’epidemia, governatori contro l'esodo Ordinanze in 7 regioni. La Campania ferma bus. Emiliano,"non tornate". Ma il Viminale frena sulle ordinanze regionali "non sono coerenti". Speranza annuncia il "pugno duro contro le condotte intollerabili".

CORONAVIRUS: DPCM, RESTA LIBERO IL TRASPORTO DELLE MERCI

NESSUN OBBLIGO DI COMUNICARE SPOSTAMENTI DALLA LOMBARDIA

Il Dpcm con le misure per il contenimento del coronavirus, pubblicato oggi in Gazzetta Ufficiale stabilisce che le merci possono entrare ed uscire dai territori interessati (Regione Lombardia e le 14 province indicate). Il personale che conduce i mezzi di trasporto "può quindi entrare e uscire dai territori interessati e spostarsi all’interno degli stessi, limitatamente alle esigenze di consegna o prelievo delle merci". Nessun obbligo di comunicare all’Asl o al proprio medico se si viene dalla Lombardia o da una delle 14 province coinvolte dal contagio: l’obbligo c'è solo per chi arrivi in Italia dall’estero, essendo passato da una zona indicata dall’Oms come a rischio epidemiologico.

COLPITI OLTRE 100 PAESI NEL MONDO, BOOM DI CONTAGI IN EUROPA

MENTRE LA CINA E’ QUASI "GUARITA", SOLO 44 I NUOVI CASI

Ha superato la soglia dei 100 paesi e regioni del mondo colpite dal contagio del coronavirus. Sono 106 i paesi e i territori nei quali il virus si è diffuso, secondo l’ultimo aggiornamento dell’università Johns Hopkins. Solo 44 i nuovi casi di contagio, gran parte nella provincia dell’Hubei. L’Oms elogia l’Italia: "Il governo e i cittadini italiani stanno compiendo passi audaci e coraggiosi per rallentare la diffusione del coronavirus e proteggere il loro paese e il mondo. Stanno facendo autentici sacrifici". Solidarietà dall’alto rappresentante Ue Josep Borrell al popolo italiano colpito dall’emergenza coronavirus.

PAURA DEL CONTAGIO E RESTRIZIONI PROVOCANO PROTESTA CARCERI

I DETENUTI IN RIVOLTA A MODENA E FROSINONE

Una rivolta, definita "molto violenta", è scoppiata nel primo pomeriggio nel carcere a Modena. Dalle prime informazioni molti sarebbero i detenuti coinvolti e i danni alla struttura. Alla base della rivolta la protesta dei detenuti per limitazione per il Coronavirus. Tensioni anche nel carcere di Frosinone. Un centinaio di detenuti chiede provvedimenti ad hoc e sono usciti dalle sezioni raggiungendo l’area passeggi e le mura. Ieri a Salerno la protesta per l’annunciata sospensione dei colloqui.

ALITALIA DA DOMANI SOSPENDE I VOLI SULLO SCALO MALPENSA

PASSEGGERI POSSONO MODIFICARE VOLO O CHIEDERE RIMBORSO

Alitalia sospende, da domani 9 marzo, l’attività su Milano Malpensa dopo l’arrivo del volo da New York AZ605. A Linate solo voli nazionali e da Venezia saranno ridotti. I passeggeri coinvolti nelle cancellazioni per la sospensione dei voli su Milano Malpensa e la riorganizzazione di quelli a Linate e Venezia, "potranno modificare gratuitamente le loro prenotazioni sui voli confermati o richiederne rimborso secondo le modalità indicate sul sito alitalia.com".

MARZO: MATTARELLA, LE DONNE MOTORE DEL PROGRESSO SOCIALE

PAPA, E’ PROPRIO DEL MONDO FEMMINILE PRENDERE A CUORE LA VITA

Il presidente della Repubblica Mattarella ha rivolto, in occasione dell’8 marzo, "un pensiero riconoscente alle donne - e sono tante - che si stanno impegnando negli ospedali, nei laboratori, nelle zone rosse per contrastare la diffusione del virus che ci preoccupa in questi giorni. A loro, in special modo, desidero dedicare questa importante giornata". Dal Papa un tweet: "E' proprio della donna prendere a cuore la vita. La donna mostra che il senso del vivere non è continuare a produrre cose, ma prendere a cuore le cose che ci sono. #GiornatadelleDonne".

SANDERS ATTACCA IL PARTITO, MI REMANO CONTRO MA VADO AVANTI

"GLI ALTRI COSTRETTI AL RITIRO". KAMALA HARRIS APPOGGIA BIDEN

Bernie Sanders al momento non è intenzionato ad abbandonare la campagna elettorale nel caso di una sconfitta in Michigan e sosterrà Joe Biden qualora dovesse aggiudicarsi la nomination democratica. Ma anche Kamala Harris, la senatrice della California ex candidata alla Casa Bianca, appoggia Joe Biden.

LA SERIE A PER ORA NON SI FERMA, MA E’ SCONTRO

VINCONO GENOA, SAMPDORIA E SPAL, IN CAMPO UDINESE-FIORENTINA

"Oggi si è giocato per un gesto irresponsabile della Lega di serie A e del suo presidente Dal Pino". Così il ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora. "E' vero che nel dpcm c'è ancora la disposizione delle porte chiuse - ha detto - ma stiamo consigliando agli italiani di stare a casa. Il mondo del calcio si sente immune da regole e sacrifici". Vittorie pesanti in zona retrocessione: successi di Spal, Genoa e Sampdoria. In campo Udinese e Fiorentina.