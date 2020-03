Il panico affonda le Borse, l'Europa brucia più di 600 miliardi

Il panico da coronavirus affonda le Borse mondiali e travolge l'Europa, che brucia 608 miliardi in una seduta. Piazza Affari chiude a -11% e perde da sola 51 miliardi. E’ il peggior crollo da Lehman Brothers nel 2008. Lo spread vola a 227,8 punti, il massimo dalla crisi di agosto. La paura è legata anche al crollo del greggio dopo il mancato accordo all’Opec fra Arabia Saudita e Russia. I petroliferi crollano del 17%. Sospesa in apertura, Wall Street perde oltre l’8%. La Casa Bianca convoca un vertice dei Ceo della Borsa.

IL CONTAGIO NON SI FERMA, "VERSO REGOLE PER TUTTA ITALIA"

QUASI 8MILA I MALATI. ORA RESPIRA DA SOLO IL "PAZIENTE UNO"

Non si ferma il contagio da coronavirus in Italia. Il governo sta lavorando "ad una progressiva omogenizzazione delle regole su tutto il territorio nazionale", dice il ministro Boccia, parlando alla Protezione civile. I malati sono oggi 7.985, 1.598 in più rispetto a ieri; i morti 463, 97 in più di ieri; 724 i guariti, 102 in più di ieri. Sono 733 i malati in terapia intensiva, 83 in più in un giorno. Di questi 440 in Lombardia, che ha avuto un incremento di 41 casi nelle ultime 24 ore. Sono invece 4.316 i malati con sintomi ricoverati e 2.936 quelli in isolamento domiciliare. I tamponi effettuati finora sono 53.826. Dalla Lombardia la notizia che il Paziente 1, il 38enne manager dell’Unilever ricoverato a Pavia, "è stato stubato perché ha iniziato a respirare autonomamente".

RIVOLTA NELLE CARCERI, 7 MORTI A MODENA, 20 EVASI DA FOGGIA

PROTESTE IN 27 PENITENZIARI. BONAFEDE GIOVEDI' IN PARLAMENTO

Rivolta nelle carceri dopo lo stop ai colloqui per l’emergenza coronavirus in Italia. Assalto alle infermerie e sette detenuti morti provenienti dal carcere di Modena. Tre nel penitenziario e altri 4 dopo i trasferimenti nelle carceri di Parma, Ascoli Piceno, Alessandria e Verona. Una ventina di detenuti sarebbe evasa dal carcere di Foggia. Circa 50 sono riusciti a scappare durante la protesta, una trentina sono stati subito bloccati. Proteste in 27 penitenziari in tutto il Paese. Anche a San Vittore e Pavia, roghi sono scoppiati nel carcere di Rebibbia a Roma e fumo è stato segnalato dentro Regina Coeli. Bonafede riferisce giovedì in Parlamento. In arrivo 100mila mascherine per le carceri.

CONTAGIATA TUTTA EUROPA. OMS, "RISCHIO DI PANDEMIA E’ REALE"

PRIMI DUE MORTI IN GERMANIA, OLTRE 3.900 LE VITTIME NEL MONDO

Il coronavirus ha contagiato tutta Europa. Più di mille malati e primi 2 morti in Germania. Per l’Oms, "la minaccia di una pandemia sta diventando molto reale". Le vittime nel mondo sono oltre 3.900, mentre i contagi hanno superato gli 111mila casi. A livello globale oltre 62.369 persone sono guarite. La Cina registra 22 nuovi morti, il livello più basso dall’inizio della crisi; in Corea del Sud sono 248 le nuove infezioni, in Iran si registrano altre 43 vittime, 237 il totale. Per contrastare l'epidemia, Teheran ha rilasciato 70mila detenuti.

L’APPELLO DEGLI ONCOLOGI, RINVIARE LE CHEMIO NON URGENTI

A COSENZA 60 MEDICI IN QUARANTENA. A MILANO PIU' CONTROLLI

Per i pazienti oncologici, tranne in casi urgenti, è «meglio rinviare i trattamenti di chemioterapia in ospedale e le visite di controllo». Lo afferma l’Associazione Italiana di Oncologia che sottolinea la necessità di posticipare in alcuni casi le cure anticancro programmate. E’ emergenza a Cosenza dove 60 medici di famiglia sono stati posti in quarantena a causa di contatti con un informatore farmaceutico positivo al Covid-19. Stop fino al 22 marzo alla giustizia amministrativa. Aumentano i controlli a Milano, dove Alitalia ha quasi azzerato i voli da Linate. Denunciati due giovani di 20 e 25 anni, provenienti da Parma, che stavano andando all’aeroporto Marconi di Bologna per prendere un aereo per Madrid, violando la zona rossa.



DI BATTISTA, "L'ITALIA CHIEDA LO STOP DELLA FIRMA DEL MES"

POST SU FB CON LEZZI E CORRAO, "INACCETTABILE ODG EUROGRUPPO"

Alessandro Di Battista, del M5S, insieme ai parlamentari Lezzi e Corrao e dopo altri 87 deputati dei Cinque Stelle in commissione Esteri alla Camera, chiede che l’Italia rinvii la firma del Mes, il meccanismo europeo di stabilità. La stessa richiesta è avanzata da Lega e Forza Italia. "Assurdo: prima l’approvazione del Mes, poi il backstop per mettere al sicuro le grandi banche e infine, se resta tempo, l’emergenza coronavirus. Questo è l'ordine del giorno dell’Eurogruppo che si terrà lunedì. Non è accettabile", scrive Di Battista.

L’EUROPA PRENDERA' 1.500 BIMBI BLOCCATI IN GRECIA

ERDOGAN A BRUXELLES, "LASCIATELI ENTRARE NELL’UE"

Una coalizione di paesi "volontari" Ue prevede di prendersi fino a un massimo di 1.500 bambini migranti fermi in Grecia, afferma la Germania. Erdogan incontrerà oggi i leader europei a Bruxelles. Ieri il presidente della Turchia ha invitato Atene a "aprire le porte e fare andare i migranti anche negli altri paesi Ue".

MORTO L’ATTORE MAX VON SYDOW, FU IL PREFERITO DI BERGMAN

AVEVA 90 ANNI, E’ STATO DUE VOLTE IN NOMINATION AGLI OSCAR

E' morto l’attore svedese Max Von Sydow. 90 anni, protagonista in un centinaio di film e programmi tv, protagonista dei film di Ingmar Bergman. E’ stato nominato due volte al Premio Oscar, come miglior attore protagonista per Pelle alla conquista del mondo nel 1989 e come miglior attore non protagonista per Molto forte, incredibilmente vicino nel 2012.