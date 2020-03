Coronavirus, la Lombardia chiede misure più drastiche:

LA LOMBARDIA CHIEDE MISURE PIU' RIGIDE, "CHIUDETE TUTTO"

OPPOSIZIONI: IL GOVERNO NON VUOLE. CONTAGI A QUOTA 10MILA

Il presidente della Lombardia Attilio Fontana, insieme ai 12 sindaci delle città capoluogo, chiede al governo "un ulteriore irrigidimento delle misure" per contenere il contagio da coronavirus. E a fine giornata, dopo un incontro tra il premier Conte e i leader delle opposizioni Salvini e Meloni, secondo i quali l’appello non sarebbe stato raccolto, annuncia: il governo considera nuove misure per la Lombardia da adottare domani. Borrelli, misure più stringenti? Da valutare. 8.514 i malati di coronavirus in Italia, mentre il numero complessivo dei contagiati - comprese vittime e guariti - ha superato i diecimila: 10.149. Le vittime sono complessivamente 631, 1.004 le persone guarite. Conte sente i vertici Ue. Von der Leyen, pronti a sostegno aggiuntivo all’Italia. Armani chiude negozi e hotel a Milano. Chiusa la Fontana di Trevi a Roma.

PALAZZO CHIGI, I SERVIZI ALIMENTARI SONO SEMPRE DISPONIBILI

"GLI UFFICI PUBBLICI APERTI. NO ALL’ASSALTO AI SUPERMERCATI"

'Si potrà sempre uscire per acquistare generi alimentari e non c'è alcuna necessità di accaparrarseli ora perché saranno sempre disponibilì. Lo chiarisce Palazzo Chigi in una nota in cui, con una serie di domande e risposte, spiega il decreto "Italia zona protetta". Secondo la stessa nota "è consentita fare attività motoria purché non in gruppo". Gli uffici pubblici restano aperti su tutto il territorio nazionale, senza distinzione tra le zone. Protezione Civile: "Non assaltare i supermercati. I negozi di generi alimentari saranno sempre riforniti di tutto".

L’AUSTRIA BLOCCA GLI INGRESSI E I VOLI DALL’ITALIA

SLOVENIA CHIUDE FRONTIERA. STOP VOLI AIR FRANCE E BRITISH

L'Austria sospende tutti i voli di linea per l’Italia. Attesa anche la firma del decreto che bloccherà di fatto anche il traffico su strada e ferrovia, ad eccezione degli austriaci che fanno rientro. Anche la Slovenia chiude la frontiera con l'Italia, mentre Malta, Albania, Spagna e Giappone adottano divieti sugli arrivi di aerei dall’Italia. Stop ai voli da e per l'Italia da parte di Air France, British Airways, Ryanair, EasyJet e WizzAir. Intanto la Cina invece vede diminuire i casi, tanto da rendere meno stringenti i limiti agli spostamenti nella provincia dell’Hubei. Chiusi gli ospedali da campo a Wuhan.

BORSA: PER EUROPA NUOVO KO, PARIGI CHIUDE A -1,5%

FRANCOFORTE -1,4%, MADRID -3,2%, TIENE SOLO LONDRA

Le Borse europee non riescono a risollevare la testa, dopo il crollo di ieri, il peggiore dalla crisi di Lehman Brothers. Il tentativo di rimbalzo esibito in mattinata è sfumato nel corso del pomeriggio, quando i listini si sono avvitati sulle incertezze che circondano le misure di sostegno all’economia di governi e banche centrali. Parigi ha perso l’1,51%, Francoforte l'1,41%. Più consistenti i cali a Milano (-3,28%) e Madrid (-3,21%) mentre Londra è riuscita a contenere il ribasso allo 0,09%.

DIASORIN ANNUNCIA TEST RAPIDO PER IDENTIFICAZIONE DEL VIRUS

CONSIP, AGGIUDICATA GARA PER 5000 POSTI IN TERAPIA INTENSIVA

Diasorin annuncia di aver completato presso l’Ospedale Spallanzani di Roma ed il Policlinico San Matteo di Pavia, gli studi necessari per supportare l’approvazione di un nuovo test per l’identificazione rapida del coronavirus, che darà risultati in un’ora contro le 5-7 ore attuali. La Consip annuncia intanto di avere aggiudicato una procedura d’urgenza per la fornitura di ventilatori e dispositivi medici per terapia intensiva e sub-intensiva, che permetterà di dotare 5.000 posti letto aggiuntivi di terapia intensiva.

CARCERI, STOP ALLA PROTESTA DEI DETENUTI A SAN VITTORE

I PM, "SI E’ APERTO UN DIALOGO". INCHIESTA SULLA RIVOLTA

"Si è aperto un dialogo con i detenuti e hanno deciso di bloccare ogni forma di protesta": lo hanno detto, uscendo dal carcere di San Vittore, Alberto Nobili, responsabile dell’antiterrorismo milanese, e Giovanna Di Rosa, presidente del Tribunale di Sorveglianza. I detenuti "hanno ragionato insieme a noi sulla inutilità assoluta su questo tipo di proteste". La Procura di Milano aveva aperto un’indagine, al momento a carico di ignoti, per devastazione, saccheggio e resistenza. Tre morti a Rieti. Continuano le tensioni in molte strutture.

IL PONTE DI GENOVA PRENDE FORMA, SOLLEVATA CAMPATA 100 METRI

OPERAZIONE COMPLESSA TERMINATA CON SUCCESSO NELLA NOTTE

E' terminato con successo alle prime luci dell’alba il sollevamento della campata da 100 metri del nuovo ponte di Genova che "scavalca" il torrente Polcevera e che sostituisce la parte di impalcato crollata il 14 agosto 2018. Le operazioni di sollevamento erano iniziate nel tardo pomeriggio di ieri. Presto l'innalzamento della campata sopra la ferrovia.

I CALCIATORI CHIEDONO LO STOP ANCHE AGLI ALLENAMENTI

FIGC ALLA LEGA DI A, "PER RECUPERI BUONE DATE FINO 31/5"

Fermate anche gli allenamenti, con lo stop del campionato: è questa la richiesta avanzata dai calciatori, tramite l’Aic, durante il consiglio della Figc che ha oggi ratificato lo stop a tutti i campionati sulla base del nuovo decreto del governo per l'emergenza coronavirus. "La serie A sfrutti tutte le date a disposizione fino al 31 maggio": è la richiesta che il presidente della Figc, Gabriele Gravina, ha avanzato alla Lega di serie A, in caso di ripresa delle gare. E intanto in Francia e Spagna il campionato proseguirà a porte chiuse.