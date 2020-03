Coronavirus: crescono i morti, ma anche i guariti. Borrelli: 'Avanti insieme'

Sono salite a 1.441 le vittime in Italia, con 175 nuovi decessi nelle ultime 24 ore. Ma i guariti aumentano del 36,7% a 1.966. E' il nuovo bilancio diffuso dal capo della Protezione civile Borrelli che invita a «lavorare uniti». I malati sono 17.750 (+2.795), mentre il numero dei contagiati ha raggiunto quota 21.157. Fra i contagiati ci sono anche i viceministri Ascani e Sileri. Oltre settemila persone denunciate in un giorno per aver violato le misure restrittive. Allarme del governatore del Sud per il timore di un nuovo esodo dal Nord, De Micheli blocca i treni notturni. La Regione Lombardia critica la fornitura di mascherine da parte della Protezione civile: "Ci hanno dato carta igienica".

ACCORDO PER LA SICUREZZA SUL LAVORO. 'L'ITALIA NON SI FERMA'

IL GOVERNO LAVORA AD UN MAXI-DECRETO. DOMANI MATTINA IL CDM

Siglato fra governo e sindacati il protocollo di sicurezza nei luoghi di lavoro. Tredici i punti, con le misure di precauzione da adottare per evitare i contagi. «L'Italia non si ferma», commenta il premier Conte. Dovrebbe svolgersi domani mattina il Cdm per il varo del decreto con le misure economiche per far fronte all’emergenza, con nuovi fondi a favore di famiglie e imprese. Fra le novità, lo slittamento dei termini per i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Previsto l’aumento dei braccialetti elettronici ai carcerati per "alleggerire" le carceri. Salvini: "Nessun regalo a chi ha creato sommosse".

CRESCE L’ALLARME NEL MONDO, TRUMP CAMBIA IDEA E FA IL TAMPONE

RADDOPPIANO VITTIME IN GRAN BRETAGNA. PRIMO MORTO A NEW YORK

Si estende l’emergenza nel resto del mondo, anche gli Stati Uniti cambiano strategia. Trump fa il tampone, misurazione della temperatura a chi gli è vicino. Estesa anche alla Gran Bretagna la restrizione sui voli. Prima vittima a New York. In Spagna 5.100 nuovi casi (+1.500), i morti sono 132. Proibiti gli spostamenti non necessari. Raddoppiano i decessi in Gran Bretagna. Il Marocco chiude le frontiere. Il Belgio chiude scuole, bar e ristoranti. La Cina torna lentamente alla normalità: a Shanghai riaprono i musei.

PRONTO UN PRIMO FARMACO PER NEUTRALIZZARE IL CORONAVIRUS

PLASMA DEI GUARITI DALL’EPIDEMIA PER AIUTARE I CASI GRAVI

E' pronto il primo farmaco specializzato per aggredire il coronavirus. E’ un anticorpo monoclonale, specializzato nel riconoscere la proteina che il virus utilizza per aggredire le cellule respiratorie umane. La ricerca è pubblicata sul sito BioRxiv dal gruppo dell’Università olandese di Utrecht. Ma serviranno mesi per la sperimentazione. L’uso del plasma di pazienti guariti dalla Covid-19, con alti livelli di anticorpi, per aiutare i pazienti gravi, è l’obiettivo di un protocollo firmato da una serie di centri regionali, con capofila il Policlinico San Matteo di Pavia.

IL PAESE SI SCOPRE PIU' UNITO, FLASH MOB PER I MEDICI

CAMBIANO ABITUDINI DEGLI ITALIANI, SCORTE DI PASTA E FARINA

Gli italiani stanno cominciando a comprendere la necessità di restare a casa evitando spostamenti non necessari, ma non per questo rinunciano a far sentire la propria voce nel momento di difficoltà. Si moltiplicano così i «flash mob» dai balconi, con appuntamenti ad orari stabiliti. E dopo l’inno d’Italia di ieri, a mezzogiorno l’Italia si è unita in un applauso corale a medici e infermieri che combattono fino allo stremo contro l’epidemia. Cambiano anche le abitudini di spesa, e quasi 4 italiani su 10 hanno fatto scorte di prodotti alimentari e bevande.



COMPAGNIE AEREE AI RIPARI, NEWCO PUBBLICA PER ALITALIA

CONTINUANO LE CHIUSURE DELLE FABBRICHE, STOP PER LA FERRARI

Il coronavirus si abbatte sulle compagnie aeree basate in Italia, con ripercussioni anche per i dipendenti. Molte, negli ultimi giorni hanno deciso di avviare procedure di cigs che interesseranno nei prossimi mesi quasi 5 mila dipendenti. Per Alitalia, il governo pensa a nuove risorse e alla creazione di una newco pubblica per prendere in affitto la parte aviation. La compagnia introduce l’obbligo di mascherine per i passeggeri. Proseguono intanto le chiusure di aziende e fabbriche: stop della produzione di Ferrari e Ansaldo.

LIBERO LUCA TACCHETTO, RAPITO IN BURKINA FASO NEL 2018

E’ SCAPPATO CON LA COMPAGNA AI SEQUESTRATORI NEL MALI

E' libero Luca Tacchetto, l’italiano rapito in Burkina Faso nel dicembre 2018 assieme alla fidanzata canadese Edith Blais. Il capo della missione Onu nel Mali, Mahamat Saleh Annadif, ha riferito che i due, vestiti da tuareg, sono riusciti a sfuggire ai loro sequestratori a Kidal, in Mali, e hanno fermato un’auto che li ha condotti alla più vicina base dei caschi blu. Tacchetto e la compagna sono in buone condizioni ed hanno raggiunto Bamako. Di Maio: "L'ho sentito e sta bene".

IN NOVE ANNI 384MILA MORTI IN SIRIA, 116MILA CIVILI

BILANCIO DELL’OSSERVATORIO NAZIONALE PER I DIRITTI UMANI

Sono 384mila le persone uccise in nove anni di guerra in Siria e tra queste ci sono 116mila civili. Lo riferisce l’Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria che ha elaborato un bilancio dal marzo del 2011 a oggi sulla base del continuo monitoraggio degli eventi e delle violazioni umanitarie nel Paese. Altre fonti, come il Centro siriano di studi politici, parlano di circa mezzo milione di morti.