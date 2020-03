Arriva il decreto 'cura Italia': soldi a lavoratori e famiglie

Un decreto "monstr" senza precedenti, con misure che valgono tra i 20 e i 25 miliardi, per far fronte all’eccezionale situazione di emergenza provocata dalla pandemia del coronavirus e sostenere famiglie e imprese. Tra le misure la cassa integrazione e il rinvio del pagamento delle tasse, il congedo a metà stipendio per i genitori e permessi speciali. Ad autonomi bonus da 500 euro. Il provvedimento in consiglio dei ministri in tarda serata.

IN ITALIA SUPERATI 20MILA MALATI, 2.335 GUARITI MA +368 MORTI

SITUAZIONE DIFFICILE IN LOMBARDIA, I MORTI ARRIVANO A 1.218

Superati i 20mila malati di coronavirus in Italia, un incremento rispetto a ieri di 2.853 unità. Le vittime sono 1.809. In un solo giorno 368 morti in più. E’ il bilancio fornito dal commissario per l’emergenza Angelo Borrelli secondo il quale i guariti sono 2.335, 369 più di ieri. Sotto pressione la Lombardia: "I positivi sono 13.272, più 1.587, i ricoverati in ospedale 4.898, più 602 rispetto a ieri. In terapia intensiva aumentano solo di 25, 757 in totale", calano "ma non cantiamo vittoria, anche perché i decessi sono 1.218, con una crescita di 252", lo ha detto l’assessore regionale Lombardia Giulio Gallera.

LA LOMBARDIA E’ AL LIMITE, FONTANA: "ROMA NON CAPISCE"

BOCCIA, BASTA POLEMICHE. CONTE, IO LAVORO PER I MALATI

Un "situazione oggettivamente gravissima. Siamo agli sgoccioli dei letti per la terapia intensiva". Il governatore della Lombardia Attilio Fontana apre la giornata con una polemica: "Siamo vicini al momento in cui non avremo letti di rianimazione", "A Roma non capiscono". Ma l’assessore Gallera rilancia: "Se una consegna di 500mila mascherine viene considerata importante, forse non c'è la percezione della battaglia che stiamo vivendo qua". Il ministro Boccia: "Basta polemiche e sciacalli", serve "senso dello Stato". Il premier: "Non sono interessato alle polemiche, questo non è il momento. Io sono concentrato esclusivamente a lavorare e a dare risposta ai cittadini e ai malati".

L’EUROPA HA PAURA, E’ CORSA A BLINDARSI, 6000 MORTI NEL MONDO

LA GERMANIA CHIUDE LE FRONTIERE CON FRANCIA-SVIZZERA-AUSTRIA

L'Europa si scopre disarmata e indifesa davanti alla pandemia e guarda al modello-Italia per contrastarla. I numeri dei contagi e delle vittime, che nel mondo arrivano a quota 6000 secondo gli ultimi dati, spaventano. Mentre la Germania da domani chiuderà le frontiere con Francia, Svizzera e Austria; la Spagna, con 2000 contagi e 100 morti in 24 ore si blinda e schiera l'esercito. Londra intanto pensa alla quarantena obbligatoria gli over 70.

19 MILIONI DI MASCHERINE DELL’ITALIA BLOCCATE DA ALTRI PAESI

DI MAIO, SBLOCCATO EXPORT MASCHERINE DA GERMANIA E FRANCIA

Sono 19 milioni le mascherine acquistate da aziende italiane sono state requisite da diversi paesi. Il ministro Di Maio in giornata ha annunciato lo sblocco dell’esportazione "dalla Germania e dalla Francia, di mascherine, tute e schermi facciali". Anche l’Ue è scesa in campo ammonendo i Paesi che hanno fermato i presidi chirurgici destinati all’Italia. Conte: "Siamo strenuamente impegnati per procurare in tempi brevissimi i dispositivi di protezione che consentano loro di lavorare in massima sicurezza".

RICCIARDI (OMS), E’ UN EVENTO CHE CAMBIERA' IL MONDO

APPELLO DEGLI SCIENZIATI, "SERVONO MISURE PIU' STRINGENTI"

«Ad economisti che in tutto il mondo si preoccupano per il 'dopò, direi che bisogna occuparsi dell’immediato perchè in questa pandemia si ammalano tutti, inclusi i giovani e gli operatori sanitari, e muoiono molti, questo è un evento che cambierà il mondo, necessari nuovi schemi": lo scrive in un tweet Walter Ricciardi (Oms). Un appello perché i governi di tutto il mondo adottino misure più stringenti per contrastare la diffusione del coronavirus lo lanciano i fisici italiani con una lettera aperta ai colleghi di tutto il mondo perchè ognuno sensibilizzi il proprio governo ad adottare misure stringenti e immediate.

ADDIO A VITTORIO GREGOTTI, ARCHISTAR DEL TERRITORIO

PRIMA VITTIMA ILLUSTRE DEL VIRUS. SUO TEATRO DEGLI ARCIMBOLDI

L'architetto e urbanista Vittorio Gregotti si è spento a Milano questa mattina, 15 marzo, per complicazioni legate al Coronavirus. Laureato in architettura nel 1952 al Politecnico di Milano, è stato uno dei padri dell’architettura italiana e urbanista di fama mondiale. Tantissimi sono i progetti firmati da Gregotti, che ha realizzato opere in tutto il mondo: tra le più famose spiccano il teatro degli Arcimboldi di Milano.

LUCA TACCHETTO A ROMA, DOPO 15 MESI DI PRIGIONIA

ATTERRATO NELLA NOTTE A CIAMPINO. ERA STATO RAPITO NEL 2018

E' atterrato questa notte, all’aeroporto di Ciampino, Luca Tacchetto, sequestrato il 16 dicembre 2018 in Burkina Faso assieme alla compagna canadese Edith Blais. Lo riferisce la Farnesina. Ad attenderlo anche il capo dell’Unità di Crisi della Farnesina che è stata vicino alla famiglia negli ultimi 15 mesi.