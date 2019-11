Candidato Francia Breton promosso all'audizione all'Eurocamera

BRUXELLES - Il Commissario francese designato al Mercato interno Thierry Breton è stato promosso nell'audizione al Parlamento europeo. E' quanto si apprende a Bruxelles. A favore il Ppe, Socialisti e democratici, Renew Europa e Conservatori Ecr. I Verdi volevano ulteriori chiarimenti, mentre i sovranisti Id volevano risposte a quesiti scritti.

"Noi abbiamo deciso come socialisti e democratici, quindi anche come Pd, di sostenere il candidato" commissario Ue al Mercato interno, Thierry Breton, "in quanto ha saputo dare risposte convincenti sia sui temi relativi a suoi interessi, sia sulle sue materie". Così il capo delegazione del Pd al Parlamento Ue, Brando Benifei.

'Promossa' nell'audizione di fronte alla commissione competente anche la rumena Adina-Ioana Valean, commissaria designata ai Trasporti. A favore il Ppe, gli S&D, Renew Europe, l'Ecr e la Gue. I Verdi hanno chiesto ulteriori domande da porle, mentre i sovranisti di Id l'hanno bocciata.

