Ok Consiglio Ue a lista dei commissari senza il britannico

BRUXELLES - Via libera del Consiglio Ue alla lista di futuri commissari dell'esecutivo che sarà guidato dal Ursula von der Leyen. Fra questi non figura il nome del candidato britannico, che, nonostante la procedura d'infrazione lanciata da Bruxelles, non è ancora stato proposto da Londra. La decisione del Consiglio apre la strada al voto del Parlamento europeo sulla Commissione Ue, in programma per mercoledì. In caso di approvazione da parte di Strasburgo, l'esecutivo comunitario potrebbe cominciare il proprio mandato il primo dicembre. Tuttavia, restano da chiarire i risvolti legali derivanti dall'assenza del commissario britannico fra i membri della squadra di von der Leyen.

Con il contributo del Parlamento europeo