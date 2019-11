Pesticidi: al via mobilitazione cittadini Ue per vietarli

BRUXELLES - Parte oggi la mobilitazione per l'Iniziativa dei cittadini europei (Ice) per eliminare i pesticidi di sintesi entro il 2035. Gli organizzatori sono il Pesticide Action Network, Friends of the Earth Europa e associazioni tedesche, francesi e austriache. Per soddisfare i requisiti dell'Ice, hanno fino al 30 settembre 2020 per raccogliere un milione di firme in almeno sette paesi Ue. Se centrassero l'obiettivo, la Commissione dovrà rispondere nel merito.

Oltre all'eliminazione dei pesticidi sintetici, la petizione dal titolo 'Salviamo le api e gli agricoltori' chiede di ripristinare gli ecosistemi naturali nelle aree agricole e di sostenere gli agricoltori nella transizione, con priorità alle aziende piccole e alla ricerca per un'agricoltura senza agrofarmaci e ogm.

