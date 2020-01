Ue: Michel, 2020 sia più prospero e verde con maggiore fiducia

BRUXELLES - "Vi auguro tutto il meglio per il 2020, un anno più prospero e più verde basato su una fiducia ancora maggiore". Lo scrive su twitter il presidente del Consiglio europeo Charles Michel postando poi un video nel quale si legge che il "2019 è stato un anno importante per l'Europa" a partire proprio dall'obiettivo del raggiungimento della neutralità climatica nel 2050. Tra le altre immagini anche quella che ritrae Michel con in braccio uno dei suoi figli con sotto la scritta: "un anno importante anche per me, sono diventato padre per la terza volta".

Anche il commissario europeo Paolo Gentiloni scrive gli auguri su twitter: "Pronti per le sfide degli Anni Venti. Combattere il cambiamento climatico, ridurre le diseguaglianze, gestire la rivoluzione digitale. E soprattutto vivere sani e liberi. Auguri!".

