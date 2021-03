Eurozona, l'offerta lavoro sale a 1,9% nel quarto trimestre 2020

BRUXELLES - Nel quarto trimestre 2020, l'offerta di lavoro è salita all'1,9% nella zona euro e a 1,8% nella Ue-27, un leggero aumento rispetto all'1,7% del trimestre precedente e in calo rispetto al 2,2% del quarto trimestre 2019 registrati in entrambe le zone. Lo rende noto Eurostat. Tra gli Stati membri i cui dati sono comparabili, il numero più alto di posti vacanti si è registrato in Cechia (5%), Germania (3%) e Belgio (2,9%). Il numero più basso invece è stato in Grecia (0,5%), e Bulgaria, Spagna, Polonia, Portogallo, Romania e Slovacchia (tutti 0,7%). In Italia, il cui dato non è comparabile per la diversa metodologia di calcolo, l'offerta del quarto trimestre 2020 è calata a 0,8%, rispetto all'1% del trimestre precedente.

