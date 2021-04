Emilia-Romagna, su 1 miliardo di fondi Ue già erogato il 72%

BRUXELLES - La Regione Emilia-Romagna accelera sui contributi pagati sui bandi del Programma di sviluppo rurale e rispetta, con 10 mesi di anticipo, il termine ultimo per assegnare i fondi, evitando il disimpegno del budget non utilizzati entro il 2021. "Un risultato davvero significativo", secondo la Direzione generale Agri della Commissione Europea, che nel corso di un incontro con la Regione ha fatto il punto sull'attuazione del Psr dell'Emilia-Romagna.

Dagli inizi della programmazione a oggi i pagamenti erogati in termini di spesa pubblica hanno superato gli 843 milioni di euro, il 72% della disponibilità complessiva del Piano di sviluppo rurale 2014-2020, che in Emilia-Romagna ammonta a un miliardo e 170 milioni di euro.

"Un risultato ottenuto in un anno particolarmente difficile causa la pandemia in corso - ha detto l'assessore regionale all'Agricoltura Alessio Mammi - che ha comportato il ricorso a misure straordinarie di adeguamento dei procedimenti e in alcuni casi anche allo slittamento delle date di chiusura dei progetti. È fondamentale spendere tutte le risorse che la Commissione Europea mette a disposizione delle imprese agricole e spenderle bene - ha aggiunto Mammi - e l'Emilia-Romagna consegue di nuovo questo obiettivo con 10 mesi di anticipo sulle scadenze, lavorando per stimolare la competitività del nostro settore agricolo e agroalimentare".

Con il contributo del Parlamento europeo