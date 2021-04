Schlein (E-R), progetto ciclabile Venezia-Torino

BRUXELLES - Un progetto di ciclabile per collegare Venezia a Torino, attraverso la valle del Po, che permetta di riscoprire le attività locali e fare del turismo lento un modello economico. È quello sostenuto dalla vicepresidente della Regione Emilia-Romagna, Elly Schlein, e presentato durante un dibattito online organizzato da Bruegel, il think tank di Bruxelles specializzato in economia. Lo scopo dell'evento era analizzare priorità e proposte della Presidenza italiana del G20, in particolare per quanto riguarda le infrastrutture locali verdi.

Secondo Schlein, "abbiamo bisogno di lavorare prima di tutto sui trasporti". "Creare infrastrutture più verdi significa immaginare l'intero sistema dei trasporti in termini di intermodalità ed elettrificazione" e - ha aggiunto - per rendere la transizione ecologica "conveniente sia per le famiglie sia per le aziende", occorre "lavorare insieme a tutti i livelli di governance".

