Direttrice Art-ER, Marina Silverii, entra nel Comitato Horizon

BRUXELLES - Marina Silverii, direttrice operativa di Art-ER, società consortile dell'Emilia-Romagna nata per favorire la crescita sostenibile della regione attraverso lo sviluppo dell'innovazione e della conoscenza, attrattività e internazionalizzazione del sistema territoriale, è stata nominata dal Ministero dell'università e della ricerca tra gli esperti italiani nel comitato di programma di Horizon Europe, nell'ambito dello European Innovation Council e agli European Innovation Ecosystems.

Le misure dello European Innovation Council avranno per il periodo 2021-2027 una dotazione di oltre 10 miliardi di euro e sono prevalentemente destinate alle Pmi, incluse start up e spin off per sviluppare in Europa innovazioni rivoluzionarie.

Marina Silverii, laureata in scienze statistiche ed economiche all'Università di Bologna, è stata direttrice di Aster e si è sempre occupata di sviluppo di ecosistemi di innovazione, e creazione e accelerazione di imprese innovative. Da ottobre 2020 fa parte del comitato tecnico scientifico di Apre-Agenzia per la promozione della ricerca europea.

