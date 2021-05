Sassoli, negli aeroporti di tutta l'Ue si metta la foto del reporter bielorusso

BRUXELLES - "Vorremmo che negli scali principali della Ue venisse sistemata una foto di Roman" Pratasevich, il giornalista arrestato dalle autorità della Bielorussia, "come segnale perché la nostra solidarietà non venga a mancare". Così il presidente del parlamento europeo David Sassoli parlando della situazione in Bielorussia.

"Tutte le istituzioni non possono voltarsi da altra parte rispetto a quello che succede nel Mediterraneo e alle nostre frontiere, le questioni sui migranti siano delle priorità da affrontate con pragmatismo e concretezza, per trovare soluzioni pragmatiche e concrete". Lo ha detto il presidente del parlamento europeo David Sassoli, precisando che il dossier è uno dei temi del Consiglio europeo. Bisogna "affrontare con realismo questo problema e farlo rapidamente", ha aggiunto.

RIGUARDA LA CONFERENZA STAMPA :

Con il contributo del Parlamento europeo