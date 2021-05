Via libera del Consiglio a pacchetto coesione da 330 miliardi

BRUXELLES - Via libera del Consiglio Ue al nuovo pacchetto da 330 miliardi di euro per la coesione territoriale nel periodo 2021-2027 (a prezzi 2018). Si tratta di un insieme di regolamenti che disciplinano i fondi strutturali e di investimento. I fondi finanzieranno progetti locali volti a ridurre le disparità e dovrebbero promuovere una ripresa sostenibile dalla pandemia.

"La politica di coesione è al centro della solidarietà europea. È vicina ai cittadini e i suoi benefici si fanno sentire a livello locale", ha detto il ministro portoghese della pianificazione, Nelson de Souza. Il pacchetto legislativo per il prossimo periodo di programmazione si concentrerà sulle sfide della transizione verde e digitale, via via sostenendo regioni, imprese e lavoratori."

Con il contributo del Parlamento europeo