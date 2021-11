Al via le candidature per il premio all'imprenditorialità 2023

BRUXELLES - Aperte le candidature per il Premio europeo all'imprenditorialità delle regioni 2023. Quest'anno il Comitato europeo delle Regioni ha deciso di puntare i riflettori sulle comunità resilienti.

L'annuncio è arrivato all'Assemblea delle Pmi 2021, organizzata dalla Commissione europea assieme alla Presidenza slovena del Consiglio dell'Ue.

L'irlandese Michael Murphy (Ppe), presidente della Commissione per la politica economica (Econ) del CdR, ha sottolineato che "di fronte al ritmo irregolare della ripresa economica in tutta l'Unione Europea, le regioni e i territori popolati da società orientate all'imprenditorialità sono maggiormente in grado di superare le crisi e tornare più rapidamente sulla strada della crescita.”

La scadenza per la presentazione delle domande è il 29 marzo 2022.