Ue a Italia, attuare sentenza sulle concessioni balneari il più presto possibile

BRUXELLES - L' Ue "sollecita le autorità italiana ad attuare il più presto possibile" la decisione del Consiglio di Stato sulle concessioni ai balneari e "rimarca l'urgenza dell'intervento per una crescita e uno sviluppo sostenibile dell'intero settore turistico, in linea con la lettera di richiamo formale del dicembre 2020".

E' quanto sottolinea all'ANSA un portavoce della commissione Ue in merito alla sentenza del Consiglio di Stato sulla proroga delle concessioni non oltre il 2023. "L'Ue accoglie la decisione, che conferma come l'estensione delle concessioni ai balneari al 2033 violi il diritto europeo", spiega il portavoce.