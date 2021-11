Usa-Ue insieme per le sfide dell'agricoltura mondiale

BRUXELLES - Ue e Usa hanno lanciato un dialogo permanente per la cooperazione transatlantica sui temi chiave dell'agricoltura mondiale. L'iniziativa è stata lanciata stamattina in un evento organizzato dal think tank Farm Europe, dal Forum per il Futuro dell'agricoltura con la partecipazione del Commissario Ue Janusz Wojciechowski, il Segretario Usa per l'agricoltura Tom Vilsack e l'europarlamentare italiano Paolo De Castro. La cooperazione si baserà su uno scambio di conoscenze più intenso e strutturato. "Dobbiamo scambiarci informazioni con maggiore frequenza rispetto al passato - ha detto Wojciechowski - e collaborare per risolvere i problemi che non riusciamo a risolvere da soli". "La sfida climatica ci spinge a questo passo - le parole di Tom Vilsack - dobbiamo lavorare insieme per creare sistemi alimentari buoni per gli agricoltori e i consumatori, le aree rurali e urbane". "Conoscenza, innovazione e come introdurle nei campi sono le azioni chiave - ha dichiarato Paolo De Castro - spiegando a cittadini e consumatori che la strada per un'agricoltura sostenibile passa da genetica e agricoltura di precisione".

"La lezione che abbiamo imparato con gli Ogm è che sulle nuove tecnologie in agricoltura non dobbiamo informare bene solo gli agricoltori ma anche i consumatori, e dobbiamo essere più trasparenti, per questo siamo molto interessati al recente studio sul gene editing fatto dall'Ue e speriamo che questa tecnologia sia più accettata, per il suo potenziale contributo alla sostenibilità" della produzione agricola. Così Tom Vilsack ha risposto a una domanda dell'ANSA circa il dibattito in Europa sulle biotecnologie agrarie di ultima generazione. Vilsack ha partecipato al lancio della piattaforma per il dialogo Usa-Ue sulle sfide globali dell'agricoltura, in un evento organizzato dal think tank Farm Europe e dal Forum per il Futuro dell'Agricoltura, che ha visto la partecipazione, oltre che di Vilsack, del Commissario Ue Janusz Wojciechowski e dell'europarlamentare italiano Paolo De Castro.