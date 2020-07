Focolaio a Viadana: salgono a 34 i positivi al macello

Dopo aver effettuato 412 tamponi sui dipendenti, sono saliti a 34 i casi di positività al Macello Ghinzelli di Viadana, dove l’Ats (ex Asl) Valpadana aveva predisposto la chiusura precauzionale per tre giorni della struttura dopo aver registrato 12 casi di Covid-19 tra i dipendenti di una cooperativa che lavora all’interno.

I suini da macellare erano stati trasferiti in un altro stabilimento del gruppo. Per l'Azienda di Tutela della Salute la chiusura era di natura precauzionale ed oggi dovrebbe essere l'ultimo gionro a cancelli chiusi.

