Coronavirus, Donini: "Oggi 43 casi in Regione. Metà a Bologna soprattutto nei cluster TNT e Bartolini. Nessuna vittima"

«Da qualche giorno in Emilia-Romagna assistiamo ad una cinquantina di casi positivi, oggi sono 47, un pochino meno di ieri, ma complessivamente siamo sullo stesso trend. La maggior parte sono persone asintomatiche, la metà delle quali su Bologna, soprattutto nei due cluster che abbiamo individuato e circoscritto della Tnt e di Bartolini». Lo ha detto l’assessore alle Politiche per la Salute dell’Emilia-Romagna, Raffaele Donini, nel corso di una intervista a SkyTg24. «Con Bartolini abbiamo già 158 persone positive e Tnt siamo arrivate a 43 (ieri erano 29, ndr), per un totale di quasi 700 tamponi eseguiti - ha aggiunto Donini - sia ai lavoratori che ai loro familiari, e ai contatti dei familiari dei lavoratori. E abbiamo un ricovero in ospedale. Quindi diciamo che è una situazione circoscritta, ovviamente va assolutamente seguita con il contact tracing». Anche oggi, tra l'altro, come confermato da Donini, non vi sono vittime in Regione.

Sette casi in un macello del Modenese. Sette casi di positività al Covid-19 in un’azienda per la lavorazione delle carni che si trova nel Modenese, la Maccaferri di Castelnuovo Rangone. A riportare la notizia è la Gazzetta di Modena. Dei sette casi rilevati dall’Ausl modenese alla Maccaferri, a ieri, quattro appartengono ad uno stesso nucleo familiare. Gli altri contagiati sono tre addetti, di cui due residenti fuori dalla provincia modenese. Immediatamente è scattata un’azione di screening all’interno ditta del settore carni, sono stati eseguiti trenta tamponi tra addetti e parenti degli stessi. Dunque il numero di contagiati potrebbe anche salire all’esito dei test.



Test per 70mila lavoratori logistica: 'Li faremo entro luglio, dobbiamo circoscrivere' - «Abbiamo pensato che dopo due focolai (alla Bartolini e alla Tnt, ndr) bisognasse intervenire con decisione, e quindi promuoveremo una ordinanza che entro il mese di luglio andrà a testare con screening sierologico tutti i lavoratori del settore della logistica, che sono circa 70mila in Emilia-Romagna, ma lo faremo perchè deve essere assolutamente circoscritto questo ambito». Lo ha detto l’assessore alle Politiche per la Salute dell’Emilia-Romagna, Raffaele Donini, nel corso di una intervista a SkyTg24.