Fase 3: in E-R test sierologici gratis a donatori di sangue

Test sierologici gratuiti ai donatori di sangue dell’Emilia-Romagna e una nuova indagine epidemiologica per la ricerca degli anticorpi al Covid 19, che riguarda potenzialmente 130mila donatori. A dare il via ufficiale all’iniziativa della Regione, è stato oggi l’assessore alla Salute, Raffaele Donini, dalla Casa dei donatori di sangue dell’ospedale Maggiore di Bologna. Donini ha voluto portare un saluto augurale e di ringraziamento a tutti gli operatori coinvolti nella nuova indagine, che vede l’adesione del Centro Regionale Sangue, delle Aziende Usl, di Avis e Fidas.

I dati raccolti permetteranno di capire se la diffusione del virus tra i donatori di sangue delle diverse province è in linea con la situazione del territorio di appartenenza. E quindi di comprendere meglio come e dove il virus sia circolato, fermo restando il fatto che tutte le donazioni, anche nel periodo di emergenza, sono state effettuate in condizioni di massima sicurezza sia per chi il sangue lo ha donato, sia per chi lo ha ricevuto. «Una proposta che ho avanzato qualche settimana fa - ha detto l’assessore Donini - e che sta ottenendo un’adesione pressochè totale dei donatori di sangue, che dimostrano ancora una volta generosità e grande senso di responsabilità, allargando con il loro consenso la nostra azione preventiva per il contrasto alla diffusione del contagio».

