Coda di 10 km in A1 per un tir in fiamme tra Modena e Reggio

Sulla A1 Milano - Napoli tra Modena sud e Reggio Emilia in direzione di Milano, si sono formati 10 km di coda a causa di un mezzo pesante in fiamme al Km 147. Il rogo ora è spento ma continua la messa in sicurezza. Nella carreggiata opposta si è formata una coda di 3 Km per curiosi.

A causa dello stesso evento sono segnalate code in entrata a Modena nord in entrambe le direzioni.

Agli utenti diretti verso Milano si consiglia di immettersi sulla A22 Brennero - Modena in direzione di Verona e proseguire sulla A4 in direzione di Milano.

Sul luogo dell'evento sono presenti i Vigili del fuoco, la Polizia Stradale, i mezzi di soccorso e il personale di Autostrade per l'Italia.

