Controesodo: prime code anche nel tratto parmense dell'A1. Pre-allertata la Protezione Civile per assistenza agli automobilisti

Tutta la giornata di oggi è segnalata con la previsione di traffico intenso a bollino rosso per il rientro verso le grandi città lungo le direttrici sud-nord e est-ovest della rete autostradale, nonchè per i movimenti a corto raggio verso le località turistiche. Per favorire il movimento del traffico leggero, è già attiva dalle ore 7.00 la limitazione alla circolazione dei veicoli commerciali di massa complessiva a pieno carico superiore alle 7,5t, che sarà in vigore sino alle ore 22.00.

Prevendendo un flusso intensissimo di veicoli sull'A1 anche nel tratto parmense, la Prefettura ha allertato due squadre della Protezione civile di Parma per portare assistenza - in particolare acqua - agli atuomobilisti in caso di lunghe code.

Intanto Viabilità Italia continua il monitoraggio del traffico per rapidi interventi di coordinamento nelle situazioni di traffico che possono condurre ad emergenze per la sicurezza stradale. Il traffico è molto intenso e in aumento con code alle barriere autostradali e ai caselli di uscita verso le località marine. I flussi maggiori di traffico si registrano ora sulla A1 tra Lombardia ed Emilia Romagna e sulla A14 nel nodo bolognese e tra Marche ed Abruzzo, sia nella direttrice nord che verso il sud. Queste le maggiori criticità rese note da Viabilità Italia. A1: code per lavori tra Fidenza e bivio A1/A15 verso sud: per chi proviene da Milano è consigliata l’uscita a Fidenza per il rientro in A1 dall’A15, casello di Parma ovest; in direzione opposta, sempre per lavori, code tra Terre di Canossa-Campegine e bivio A1/A15 in direzione Milano; A1: code a tratti sull'innesto verso la A22 in direzione di Milano, per il traffico intenso;

A1: code a tratti tra Firenze Impruneta e Bivio A1-Variante per traffico intenso, in direzione Milano; A1: code per lavori tra Capua e Caianello, in direzione nord; A30: coda di 4 km alla barriera di Salerno in direzione Napoli e di 1 km in direzione Salerno; A14: rallentamenti con code a tratti in direzione di Bologna, verso nord, tra Rimini nord e Castel San Pietro, tra Val Vibrata e Porto Sant'Elpidio, tra Pineto e Pescara nord, tra Pescara sud e Pescara ovest; in direzione sud, verso Bari, traffico rallentato con code tra Bologna Fiera e Bivio A14/Diramazione Ravenna e tra Faenza e Rimini per traffico intenso; A22: rallentamenti con code tra Bolzano e Rovereto, in direzione sud, per traffico intenso; code a tratti di 2 km a Carpi per l'innesto sull'A1; in direzione opposta, verso il Brennero, traffico rallentato con code per traffico intensotra Affi e Rovereto nord. Traffico intenso al porto di Messina per gli imbarchi per Reggio Calabria, con attesa di 30 minuti in aumento. Sulla rete stradale in gestione ANAS il traffico è intenso e regolare. Un incendio ha provocato la caduta di materiale sulla carreggiata sulla SS90 in località Montaguto, che ora è chiusa. Traffico fortemente rallentato con code in Sicilia sulla SS113 a Partinico, per incidente, e sulla RA 15 località Gravina di Catania per il traffico intenso. In Piemonte sulla SS21 in località Aisone traffico intenso con rallentamenti e code verso il confine con la Francia.