Mattinata di traffico intenso quella di oggi. Sull'Autosolo, nel tratto Fiorenzuola-Fidenza in direzione Sud, si registra una coda di 6 km a causa di un incidente. Inoltre c'è una coda in uscita al casello di Fiorenzuola a causa dell'intenso traffico sulla viabilità ordinaria che no riesce a smaltire il flusso in uscita dall'autostrada.