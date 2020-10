In auto senza mascherine ma non congiunti, sanzionati a Carpi

Nell’ambito dei controlli per il contrasto alla diffusione del Coronavirus e al rispetto del recente dpcm, a Carpi, in provincia di Modena, i Carabinieri hanno sanzionato due giovani che pur non essendo congiunti sono saliti sulla stessa auto senza la mascherina. L’episodio è legato ai controlli predisposti dalla prefettura di Modena e che riguardano tutte le forze di polizia.

I carabinieri a Carpi hanno verificato numerosi locali e sanzionato diversi giovani. I due giovani hanno ricevuto una sanzione da 373 euro ciascuno, già aumentata di un terzo poichè elevata a bordo di un veicolo.

mascherina

multa