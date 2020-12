Sulla A1 Milano-Napoli, tra Fiorenzuola e Fidenza verso Bologna, ci sono 12 km di coda per un tamponamento tra 5 auto avvenuto al km 85.

Il traffico defluisce sulla corsia di marcia.

Si consiglia di uscire a Piacenza sud, percorrere la via Emilia e rientrare a Fidenza.

Sul posto è presente i Personale di Autostrade per l'Italia, la Polizia Stradale e tutti i mezzi di soccorso.

